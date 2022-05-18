Что происходит в Херсоне: это не показывали по ТВ

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Новости Украины

Корреспондент «ПолитНавигатора» из Херсона Геннадий Шелестенко рассказывает о самых громких событиях последних дней в регионе, занятом русской армией. Далеко не все из этих новостей попадают в поле зрения российских СМИ.

К слову, накануне СБУ сообщила журналисту Шелестенко о подозрении в госизмене. Его обвиняют в добровольном сотрудничестве с российской военно-гражданской администрацией Херсонщины, пропаганде «русского мира» и т.п. По предъявленным обвинениям Шелестенко грозит от 10 до 12 лет заключения.

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Угроза эпидемии

Юрий Ромаскевич, и.о. главы центра контроля и профилактики инфекционных заболеваний, сообщил, что Херсонщина находится на грани эпидемии. Это связано с проблемами подачи воды в некоторых населенных пунктах области, отсутствием контроля за качеством продовольственной группы. Эти факторы могут служить катализатором развития инфекций кишечной сферы. Службы готовы вернуться к контролю качества воды и продуктов, но реагентов хватит на 18-20 дней мониторинга ситуации, или 3-5 дней в условиях эпидемии.

Отметим, что любая работа специалистов в связке с российскими властями трактуется в Киеве как коллаборационизм и влечет угрозу многолетних тюремных сроков.

Настроения среди населения очень разные: одни бояться выходить на работу, опасаясь обвинения со стороны Украины, есть и противники присутствия российских войск. Многие собственники предприятий выехали из Херсона, их предприятия просто закрыты и не взяты в управление новыми властями.

Убийство снайпером

16 мая на трассе между Херсоном и Николаевом был застрелен Антон Кушнир, директор автосалона «Вольво» в Херсоне. О его смерти сообщил депутат горсовета Херсона VIII созыва Иван Бебко, который является владельцем этого предприятия.

Иван Бебко известен как руководитель областной организации партии «Удар» Виталия Кличко, непримиримый враг «Русского мира», сторонник принудительного навязывания украинского языка.

Бебко активно раскручивает тезис, что Кушнир был застрелен российским снайпером якобы в качестве мести за помощь выезжающим херсонцам на украинскую территорию. В момент убийства он находился автомобиле вместе с двумя женщинами, выстрел был произведен прямо в голову Антона.

В реальности все выглядит, как бизнес-разборки владельца и генерального директора «Вольво». А политика здесь нужна, похоже, исключительно, чтобы скрыть истинные мотивы преступления.

Подчиненного Шойгу вызывают на допрос в Киев

Заместителю командующего Черноморским флотом РФ сообщено о подозрении, об этом сообщает офис прокуратуры Украины. Он обвиняется в том, что руководил подразделениями, которые заняли Херсонскую область и, с точки зрения Киева, нанесли «непопровимый урон инфраструктуре».

Конкретно «преступление» российского военного заключается в том, что командавал солдатами своей бригады, которые подорвали дамбу Северо-крымского канала, преграждавшую путь для воды в Крым.

Военная обстановка

Продолжаются обстрелы со стороны Николаевской области, пока еще занятой силами ВСУ. Я не военный стратег, но в армии служил и имею представление о тактике ведения боя и наступательных операций в том числе.

Николаев в обороне. Российские войска пытаются армию ВСУ оттуда выбить. Те обороняются. Речь о наступлении украинских войск вообще не идёт. Не говоря уже об «освобождении Херсона». У меня вопрос: зачем подразделения ВСУ, находящиеся на подступах к Николаеву, стреляют каждый день по Херсону, если не собираются контратаковать? Не для того ли, чтобы матери не спали, а их дети со страху обсыкались ночью от разрывов снарядов? Зачем?

Обстрелы продолжтся, даже усиливаются, ВСУ запугивает. Известно, что от обломков сбитой ракеты погиб один российский солдат, трое ранены (один из них остался без ноги). Гибнут те, с кем успели подружиться местные жители. Эти солдаты спасли мирное население ценой своей жизни и здоровья.

Попытка тюремного бунта

14 мая в Херсонском СИЗО по просьбе лояльных Украине сотрудников администрации заведения к «смотрящему» была организована попытка бунта и массового побега с целью дестабилизации обстановки в Херсоне. Сообщается, что были открыты и мужские, и женские камеры. Однако, к удивлению организаторов СБУ, заключённые не поддержали эту инициативу.

Нужно помнить, что есть среди заключённых так называемые «козлы» – люди со шлейфом из прошлого, которым нежелательно жить среди других арестантов. Чаще всего они работают в СИЗО по хозяйственной части. Вот такой себе «козлобандит» пытался совершить побег, когда он влез на забор, по нему был открыт огонь, преступник ранен.

В настоящий момент все заключённые закрыты в камерах, на территории СИЗО восстановлен порядок, люди, причастные к организации попытки бунта, дают показания в комендатуре.

Леса горят, как при Украине

Уже около недели горит Олешковский (Цюрупинский) лес. Причина возгорания неизвестна, но лес этот горит каждый год. Остается гадать – то ли его «патриоты» вновь палят контролируемым пожаром – ради древесины – на продажу в Турцию, или же это диверсия ВСУ?

Именно за этот лес облили кислотой зам мэра Херсона майданщицу Катю Гандзюк, вследствии ожогов кислотой она погибла в 2018 году. Тогда посадили АТОшника Торбина за организацию нападения, но в 2022 году весной его отпустили на фронт.

Сейчас в застенках СБУ Киева томится бывший председатель облсовета Херсонщины Мангер, доказать его вину за заказ убийства не могут, а отпустить не хотят.

Реальный заказчик убийства – бывший глава обладминистрации Херсонщины Гордеев на свободе, его даже не привлекали, он был не прикосновенная личность, он человек президента-вора Порошенко, этих «патриотов» трогать нельзя, пока. Время расставит все на свои места, все убийцы будут наказаны.

Ситуация в аграрной сфере

Российская армия помогла херсонским фермерам провести посевную. Аграрии Херсонщины вышли в поля, урожаю быть.

Россия открыла свой рынок для реализации овощей, выращенных фермерами в Херсонской области. На симферопольском рынке «Привоз» стоят ряды автомобилей с украинскими номерами. Для фермеров сейчас это единственная возможность заработать, дополнительным бонусом является возможность купить топливо по российским ценам, а это – половина украинской цены.

Слухи о том, что россияне что-то забирают с полей бесплатно, – распускают украинские правители, чтобы негативно настроить местное население. Но стоит выехать одному фермеру в Крым, то эти мифы развеваются.

Конечно, конкуренция в ценах есть между украинцами, везут всего много, что радует крымчан. Качество продуктов очень хорошее. А чем быстрее транспорт пересечёт границу, чем меньше продукты будут находиться в упаковке. Эту проблему на таможне нужно решить на правительственном уровне, чтобы как можно быстрее проходили границу. Многие говорят: «зачем уже вообще нужна эта граница между Россией и Россией?».

И такие уже есть настроения, а ведь прошло всего два месяца…