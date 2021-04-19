Что произошло с Чехией? Россия отказалась играть по правилам Запада

19.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Двадцать сотрудников посольства Чехии в России покинули свое дипломатическое представительство и до конца этого дня должны выехать с территории РФ.

Это произошло в рамках взаимного выдворения дипломатов после скандала в Чехии. Власти этой страны обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам военных складов во Врбетице в 2014 году и обязал 18 сотрудников российского посольства покинуть страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, этот политический и дипломатический скандал негативно отразится на взаимном сотрудничестве России и Чехии, а также экономике этой республики.

«Этот кризис вполне укладывается в общую линию Запада по отношению к России. Все последние годы Россию сдерживают, Россию демонизируют в силу того, что Россия отказывается играть по тем правилам, которые установлены Западом. Все, что происходит, на самом деле, является недобросовестной конкуренцией с прямыми последствиями для позиций российских производителей на соответствующих рынках будь то природный газ, будь то вакцины, будь то атомная энергетика, военно-техническое сотрудничество», – заявил Косачев.

Он подчеркнул, что из-за скандала под вопросом оказалось участие «Росатома» тендере на строительство энергоблока на АЭС Дукованы в Чехии.

«Если Россия не будет участвовать в тендере, там остается только одна американская компания, и это само по себе уже наводит на мысли. Причем американская компания – я не собираюсь заниматься недобросовестной конкуренцией, но есть объективные данные, что эта компания не имеет в последние годы в своем портфеле крупных успешных проектов в сфере атомной энергетики, и, судя по всему, пользуется далеко не самыми передовыми технологиями.

Если чешская сторона пойдет на исключение Росатома из соответствующего тендера, она останется явно с не лучшим претендентом на то, чтобы развивать национальную атомную энергетику в этой стране».