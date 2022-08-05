Что произошло с дорогой на Ай-Петри со стороны Бахчисарая

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Автомобильная дорога на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая повреждена оползнем. После обильных дождей активизировалось движение грунта, и подпорные стены на отдельных участках рухнули, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ремонт участка от села Соколиное до плато Ай-Петри входил в программу развития туристических кластеров. Но чиновники решили, что заниматься дорожным строительством будет некий инвестор, который решит развивать горнолыжный курорт на Ай-Петри и сделает к нему подъездные пути. В итоге ремонт отложили до лучших времен, в горнолыжный курорт без воды и снега вкладываться желающих нет, но дорогу нещадно эксплуатируют и зимой, и летом. Нагрузку трасса не выдержала и местами обвалилась.

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«После обильных дождей значительно ухудшилось состояние трассы от села Соколиное Бахчисарайского района до горы Ай-Петри. Очень много выбоин, проехать на автомобильном транспорте сложно, – написал в своем телеграме премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк.- Основная проблема – появившиеся ямы, обвалы автодороги и подпорных стен. Проехал всю трассу, обсудил с ответственными лицами за ремонт дорог, как улучшить качество трассы, снять проблему обвалов и отремонтировать дорожное полотно. Будут определены средства для ремонта трассы».

Средства определены еще в прошлом году. Один из трех подрядчиков капитального дорожного строительства в Крыму ООО «РСК-Юг», получило 420 миллионов рублей на проект «Ремонт автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта». Проект должен был быть готов до конца 2022 года, но по информации республиканской Службы автомобильных дорог, работы уже завершены, и к ремонту приступят в следующем году. До тех пор проезд по дороге запрещен. Подняться на плато Ай-Петри можно со стороны Ялты по автомобильной и канатной дорогам.

Для убедительности со стороны Бахчисарая проезд перегораживали бетонными блоками, которые местные предприниматели сдвигают тягачами, чтобы освободить путь джипам, перевозящим туристов. Неподчинение требованиям при наличии объективной угрозы чревато чрезвычайной ситуацией, вплоть до гибели людей.