Что Путин потребует взамен на спасение Лукашенко

14.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Владимир Путин может оказать Александру Лукашенко помощь по сохранению власти, однако взамен на это Минску придётся выполнить ряд условий России.

Так утверждает известный российский военкор Дмитрий Стешин, напоминая, что ранее Кремль вопреки протестам Запада помог президенту Сирии, который находился в куда более шатком положении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смех-смехом, хитроплан-хитропланом, а Путин спас и кресло, и задницу Асада, взамен получив вещи из разряда «такого не делают со времен Сотворения мира» – две базы на Средиземном море. Причем, комплектные – авиасухопутная и морская. Без арендной платы.

И Лукашенко он спасет, но взамен, как Остап от Балаганова, потребует «множество мелких услуг». И одну большую – нормальную военную базу. Нормальную – соответствующую задачам и угрозам на этом направлении. А, может, и две.

Больше с него взять нечего. Признание Крыма Белоруссией давно уже никому не нужно. А будут наши базы – закончатся у братьев шашни с Западом.

На этом фоне поучительно выглядит история с дерзким, хитрым и двуличным Каддафи, которого Россия спасать не стала», – рассуждает Стешин в своем блоге.