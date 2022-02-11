Что решит Госдума по признанию Донбасса 14 февраля

Проект обращения к президенту страны о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен на заседании Совета Думы 14 февраля.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Завтра годовщина подписания Минских соглашений. 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо», – написал Володин.

Накануне в Думе прошли консультации с фракциями по этому вопросу. «Единая Россия» высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям. КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» поддержали проект постановления.

«ЛДПР выступила более радикально. «Новые люди» сформулируют свою позицию при обсуждении темы. Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно, второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем – рассмотреть с учетом высказанных позиций», – написал Володин.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев не верит в скорое признание ЛДНР.

«Поднять вопрос о статусе Донбасса выгодно, поскольку этим Россия оказывает давление на Украину. Но признавать прямо сейчас, в период обострения ситуации, нецелесообразно. Идеальное решение – это подвесить этот вопрос», – комментирует политик.

Аналогичный прогноз озвучил «ПолитНавигатору» Иван Скориков, руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

«14 февраля не будет решаться судьба Донбасса, будет только Совет Думы, на котором спикеры и руководители фракций обсудят, имеет ли вообще инициатива коммунистов место в повестке.

Её, вероятней всего, снимут как популистскую и противоречащую минским договорённостям, иначе «Единой России» потом придётся голосовать против, что негативно для репутации.

Следует рассматривать сделанный системной оппозиционной партией запрос как элемент дипломатического торга с Западом. Всегда можно объяснить, что это хайп оппозиции. Но где надо услышат «Дума обсуждает возможность признания Донбасса».

По моему мнению, Запад сомневается в наличии у Кремля политической воли к решительным шагам, в случае недоговорённостей по гарантиям безопасности, в целом, и Украине, в частности. Поэтому запуск процедуры признания, пусть и фальстартом, может стать тем отрезвляющим сигналом о серьезных намерениях Москвы не только на словах.

Обращаться к Путину для признания народных республик партия власти, скорее всего, будет только в случае нападения Украины», – сказал Скориков.