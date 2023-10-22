Что родственникам азовцев понадобилось в Одессе?

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Есть такая общественная организация – «Свобода защитникам Мариуполя». Переездное шапито, которое гастролирует по Украине с требованием вернуть азовцев из плена.

По странной причине шоу устраивается не в правительственном квартале в Киеве, а черт знает где. В основном турне проходит по захолустным городам западной Украины – стрыям, бобркам, гадячам. Места для пикетов выбираются абсурдно – возле рынков, на площадях с качелями-каруселями.

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Цель акции не совсем ясна, ведь что могут сотворить местные вуйки для освобождения азовцев? То ли дело главклоун и прочие, уполномоченные вести переговоры, люди. Но в том, видно, и дело, что организация прикормлена – понятно, что родным (если они настоящие родные) вояк заливают баки на предмет «вопрос решается» и при финансовой поддержке гоняют по нэньке, как хор из «Забытой мелодии для флейты», чтобы журналисты, а лучше иностранные, все эти стенания с плакатами снимали и трубили о «проклятой Рашке».

В конце концов, хочется спросить, а на что все эти люди, лишенные кормильцев, живут, если не актерствуют?..

И вот, откатав программу по пгт Львовской области, труппа родственников головорезов «Азова» впервые прибыла в Одессу.

Здесь артисты по традиции устроили пикет не под зданиями СБУ, ОГА, трамвайно-троллейбусного депо – ну хоть под чем-то, что напоминает власть – а в Горсаду на Дерибасовской. Поставили «открытый микрофон» и валали, валали, вздымая руки… Только непонятно кому. Памятникам – бронзовому Утесову и каменному льву?

Но тут-то и собака порылась – им и не надо было быть услышанными!

После стоячего пикета «дети лейтенанта Шмидта» отправились под мэрию, где уже два месяца стоит конкурирующая фирма с лозунгами «Мэр, дай денег на ВСУ!», требуя направлять бюджет города исключительно на фронт.

Казалось бы, задачи у этих творческих коллективов разные, отличается и стиль исполнения, но ежели, как говорится, для удвоения прибыли, то почему бы и не запилить коллабу? Тем более когда продюсер просит и ангажемент оплачивает.

Что интересно, здесь родственники азовцев уже не требовали освободить пленных, а присоединились к дружному хору: «Труханов, отдай миллион!». И вместе с якобы одесситами, которых в массе завозят автобусами, дружно скандировали: «Гена, выходи!». Хотя, понятно, что в выходные мэр Геннадий Труханов не факт, что на работе. Зато картинка для СМИ обеспечена.

И все эти special guest stars – от нардепов, Арестовича, Корчинского до гастролирующих спасителей «Азова» – то и дело присоединяющиеся к митингам у мэрии, говорят лишь об одном – власть в Одессе сливают.

Недавно назначенный глава областной военной администрации Кипер увольняет замов, замов же Труханова отстраняют по подозрению в коррупции. При этом риторика «не отдадим Одессу!» звучит все чаще. Вот, видимо, чтобы «не отдать», Киеву и нужны свои люди. Не нацисты лайт, а хардовые такие нацисты. Так что ждем следующих гастролей.