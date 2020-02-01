Что с Поклонской? – Теперь нахваливает кумиров карателей АТО

01.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская гордится своим украинским происхождением и «певучим шевченковским» языком.

Об этом она заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время дискуссии с эмигрировавшим из России оппозиционным журналистом Олегом Кашиным, Поклонская пригласила его в Крым и пообещала вместе спеть в караоке украинские песни.

«Говоря про Украину – да, я коренная украинка, но я русская украинка. Я горжусь этим. И прошлое украинское, оно хорошее. Есть плохое, есть и хорошее. Оно разное. Символы у политических партий – что у «регионов», что у «Единой России» разные. И золотые батоны, и другие есть символы, поэтому в Украине есть очень много хорошего, украинский народ – прекрасный народ, есть очень много того, чем можно похвастаться, и мы вам это покажем…

Язык украинский, «шевченковский» язык – это певучий. Мы все прекрасно помним наши украинские песни, военные песни. Мы за столом поем. «Черемшина», помните – прекрасная песня», – заявила Поклонская.

В ответ Кашин процитировал несколько строк из песни «Мовчати» погибшего украинского певца Кузьмы Скрябина, который поддержал действия украинских радикалов в Одессе, которые 2 мая 2014 года в ходе столкновений подожгли Дом профсоюзов, где заживо сгорели пророссийские активисты.

«Современная украинская попса гораздо круче русской, я тоже умею – «давай выключим свитло и будем мовчаты о том, что не можно словами сказаты», – сказал Кашин.

Поклонская назвала композицию Скрябина «замечательной песней, которой нужно гордиться».

«Замечательная песня, мы этим должны гордиться. Знаете, Олег, я хочу сказать только об одном – что мы один народ. И с разными культурами, и в этом наша ценность… Мы гордимся Украиной – нормальной, хорошей Украиной, и мы ее вернем… С Олегом мы в караоке споем украинскую песню», – пообещала Поклонская.

Позже в своем блоге она также прокомментировала общение с Кашиным и пообещала спеть с ним песни еще одного украинского поп-исполнителя, поддержавшего карательную операцию на Донбассе, Dzidzio: «Пригласила Олега к себе на день рождения в Крым. Обещал приехать. Договорились спеть в караоке украинские песни. Сначала украинские народные. Потом Dzidzio».

Солист Dzidzio Михаил Хома в 2016 году сыграл специальный концерт для участников украинской карательной операции на подступах к Донецку в Марьинке.