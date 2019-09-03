Что сделают с чернозёмами Украины зелёные поцы

03.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Анонсированная командой Владимира Зеленского продажа черноземов поможет залатать бюджетные дыры и погасить долги по старым кредитам, однако их размер уже настолько велик, что денег хватит всего на год.

Об этом в эфире интернет-канала «Газета 2000» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, плодородная украинская земля, в случае ее массовой продажи, будет стоить гораздо дешевле, чем должна. При этом, он критикует позицию президента Владимира Зеленского, заявившего о том, что рынок земли в стране может составить 40 миллионов гектаров или 400 тысяч квадратных километров.

««Зеленые поцы говорят, что 40 миллионов гектаров… Послушайте, вся Украина в полных границах – 600 тысяч квадратных километров, то есть, 60 миллионов. Минус города, минус реки, все отнимите – это будет меньше 40-ка…

Наверное, в короткий срок можно продать 10 миллионов. Если вы будете продавать такое количество, – то, что вам пишут оценки, – от тысячи до трех тысяч евро за гектар, при таком количестве, скорее всего, цена будет ниже нижней. Это же вы продаете не по тысяче гектаров!

Когда сразу пойдут такие количества на рынке, резко упадет цена. Это неизбежно.

Но даже, если мы предположим, что по тысяче евро за гектар, то сколько получается? 10 миллиардов евро. Сильно помогло? Решило какие-то вопросы? Ну, на один год рассчитаться с долгами, на один год! У нас примерно такие выплаты», – заявил Джангиров.