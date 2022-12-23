Что сказали американцы Зеленскому за кулисами?

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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США не была бесполезной. Какие бы вооружения Запад не пообещал ему, они будут означать дополнительные обстрелы освобожденных регионов и могут привести к новым жертвам, потому относиться к этому нужно серьезно.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Корнилов.

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«Да, там они передали одну батарею, мы с ней справимся, но в любом случае это дополнительные тяготы и расходы, дополнительные сбитые наши ракеты, соответственно, дополнительные затраты. Плюс, одна батарея, вторая, третья – они вооружают Украину уже длительное время и пробивают очередные табу, очередные «красные линии», так что да, в этом есть опасность для нас, мы понимаем, что будет сложнее побеждать украинцев и их вооруженные силы», – сказал эксперт.

По его словам, опасность поставок оружия для ВСУ нужно признавать и не относиться к этому как чему-то второстепенному.

«Однозначно надо оценивать все риски и угрозы для российских Вооруженных сил. Когда говорят о том, что какое-то устаревшее вооружение приходит или устаревшие системы, то надо понимать, что это новые разрушения в том же Донецке, Мелитополе, жертвы среди мирного населения», – добавил политолог.

По словам эксперта, поездка в Штаты не была для Зеленского пустой хотя бы потому, что ему удалось привлечь к своей персоне внимание мировой прессы.

«Пиар вокруг этой поездки значителен, это надо признать – все основные западные газеты вышли сегодня с Зеленским и Байденом на первых страницах. Такого освещения межгосударственного визита я не помню вообще давно уже. Так что своей определенной цели Зеленский тоже добился, это тоже надо признавать. Но я вижу, что то, что было сказано на публике, наверное, несколько расходится с тем, что было сказано Зеленскому за кулисами. Тут гораздо интереснее, что ему говорили американцы без прессы. Возможно, мы узнаем в ближайшее время, как это будет выглядеть на практике», – резюмировал Корнилов.