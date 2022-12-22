Что скрывается в репортажах о визите Зеленского в США

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Экономика Украины разрушена – отсрочка коллапса обеспечивается исключительно благодаря траншам Запада. Сейчас главный вопрос в том, как долго противники России могут продолжать финансировать Киев на фоне своих убытков.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько, комментируя визит Владимира Зеленского в США.

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«Украинская экономика находится перед состоянием коллапса, еще немного, и она схлопнется. А держится она исключительно за счет внешней поддержки… Но в том-то вопрос и состоит, что на фоне экономических потерь, промышленной инфляции почти в 30% в Германии, потерь Евросоюза, размером в триллион долларов на фоне разорванных экономических отношений с Россией, на фоне экономических проблем в США, долго оказывать такую поддержку не представляется для западных стран возможным», – сказал Безпалько.

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напоминает, что главные лоббисты продолжения поддержки Киева – военно-промышленная отрасль.

«Визит Зеленского потребовался, чтобы принять без проблем военный бюджет США, который содержит ассигнования для дальнейшей поддержки Украины и поставки туда необходимых вооружений», – сказал Коротченко.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что анонсированная «помощь Украине» в размере 40 млрд долларов на следующий год будет разворовываться как американской, так и украинской верхушкой.

«Это в основном бизнес внутри администрации Байдена. Я полагаю, что бюджетный вопрос все-таки проголосуют – зря, что ли мотали туда-сюда этого клоуна. А он в любом случае в плюсе – два миллиарда он получил из внебюджетных фондов еще на взлете. Так или иначе, это все мероприятие с вызовом Зеленского – это серьезный шаг на прямую конфронтацию с Россией», – заявил Мартынов.

Напомним, сын действующего президента США Байдена еще несколько лет назад стал фигурантом коррупционного скандала на Украине.