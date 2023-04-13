Что следует из раскрытых подробностей убийства Татарского и что делать дальше

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ФСБ обвинила в организации теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и получили ранения 42 человека, не только украинские спецслужбы, но и экстремистскую организацию ФБК, созданную блогером-уголовником Алексеем Навальным.

Именно под воздействием постоянных призывов к подрывной деятельности в России лидеров ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова отважилась на совершения теракта Дарья Трепова, уверены в ФСБ.

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«Нам не привыкать, конечно. Мы первые с массовыми уголовками. Первые из крупных с иноагентством. Первая политическая организация-экстремисты. Заочные аресты на потоке тоже начиналось с нас. Ну и теперь терроризм. Тоже начинают с нас. А значит, что скоро всех массово так будут называть», – хорохорится в соцсети Жданов.

Подельник Навального явно прибедняется. Ведь после теракта в России были шокированы людоедскими комментариями его друга Волкова и рядовых поклонников ФБК. Они призывали не жалеть жертв и выставляли террористку Трепову героиней.

Военный эксперт Влад Шурыгин приводит в своем блоге мнение ветерана спецназа «Альфа» Сергея Гончарова, который перечисляет три категории жителей России, которых могут легко вербовать украинские службы – это люди с украинскими корнями, окружение крупных бизнесменов, торгующих с Украиной (на слуху истории с продолжение поставок топлива ВСУ), а также молодежь, обработанная шоу-бизнесом.

«Помните всех этих Дань Милохиных и прочих, которым тут все задницы целовали, и у которых многомиллионная фан-база? Они же все уехали из страны за границу и поливают нас оттуда грязью! А есть еще третья когорта, так называемые навальнята, которые вообще против всего — одна из них, как мы знаем, подложила бомбу Владлену Татарскому!».

А либеральный писатель Анатолий Несмиян подметил одну особенность релиза ФСБ – там совсем не упоминается «Русский добровольческий корпус», взявший на себя ответственность за теракт.

«Что можно отметить – взявших на себя ответственность за теракт полуфейковых квази-военных структур Ильи Пономарёва (беглый экс-депутат Госдумы РФ – ред.) следователи привлекать к теракту не стали. То ли их используют в каком-то другом мероприятии, то ли просто побрезговали ввиду ну совсем их никчёмности», – написал Несмиян.

Еще часть комментаторов отмечает явный «прибалтийский след» в питерском теракте и не только. Именно через Латвию въехал в Россию украинский агент спецслужб Юрий Денисов, которого считают организатором преступления Треповой.

«В случае с Дарьей Дугиной это была Эстония, в случае с Владленом Татарским – Латвия. Прибалтика верна себе: после всех фактов поддержки странами Балтии чеченских боевиков в 1990-е и 2000-е, странно удивляться, что они вносят свою лепту и в летопись новейшего, украинского терроризма», – пишет калининградский политолог Александр Носович.

Белорусский политолог Александр Шпаковский напоминает, что исполнитель теракта (попытки подрыва российского разведывательного самолета А-50) на военном аэродроме «Мачулищи» агент СБУ Николай Швец въехал в РФ, а потом в Белоруссию с территории Латвии.

«Просматривается определенная система. На территории прибалтийских государств создана инфраструктура содействия диверсионно – террористической деятельности украинских специальных служб. Местные спецслужбы вовлечены в антироссийские операции и работают в тесной координации с ГУР МО и СБУ. В Вильнюсе расквартирована крупнейшая резидентура ЦРУ в регионе. Спецслужбы Латвии и Эстонии традиционно находятся под патронажем британской разведки», – написал Шпаковский.

Редактор ФедералПресс Андрей Гусий полагает, что проблему доставки организаторов терактов в Россию могли бы взять на себя чеченские спецслужбы.

«Остается один повисший в воздухе вопрос – а что дальше? Выдавать России заказчиков и организаторов, да и некоторых других сообщников по исполнению – никто не будет. Мы до уровня терактов никогда не опустимся. Это факт, которым пользуются на Украине. Скажу аккуратно. Мне кажется, что, например, чеченские силовики, теоретически, могут доставить таких вот скрывшихся в Европе в Россию, где можно провести суд и показать – неотвратимость наказания. Это был бы яркий поворот, показывающий, что мы не террористы, но при этом можем достать и наказать по закону любого. А лучше, конечно же, суд провести в Донецке», – написал Гусий.