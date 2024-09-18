Что случилось с Усиком в Польше: все известные подробности

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Польские СМИ пишут о скандале, в центре которого оказался на польской земле именитый украинский боксер Александр Усик. Последнего, как сообщается, сначала задержали в аэропорту Кракова, а затем отпустили, принеся спортсмену свои извинения.

«Украинский чемпион сфотографировался во время вмешательства службы безопасности аэропорта с наручниками на руках. Фотографии быстро разлетелись по интернету, и хотя никакого ареста на самом деле не было, а Усик покинул аэропорт без наручников, вся ситуация вызвала настоящий ажиотаж», – пишет польское издание Gazeta.pl

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Об инциденте с Усиком в Польше вчера поздно вечером сообщил другой украинский спортсмен, а ныне нардеп от «Слуги народа» и первый заместитель главы комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Жан Беленюк.

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Позже оказалось, что инцидент никак не связан с самой персоной Усика. Но небольшую бурю в стакане воды взбаламутить все же удалось.

Как сообщают польские спортивные СМИ со ссылкой на польского промоутера боксера Анджея Василевского, в Краков Усик приехал на автомобиле и оттуда хотел улететь в Испанию по своим делам. Но, по непонятным для боксера причинам, службы аэропорта не захотели пускать на борт товарища Усика. После чего боксер начал «быковать», заявив, что сам не полетит, пока не разьяснится ситуация с его другом. В результате задержаны были оба.

С завидной прытью отреагировал МИД. Помимо срочно выехавшего в аэропорт консула в Кракове, гневный пост в соцсети написал министр Андрей Сибига:

«Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Кроме того, министр Андрей Сибига обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением», — отметил спикер МИД Украины.

Владимир Зеленский, не только выразил свое возмущение таким отношением «к нашему гражданину и чемпиону», но и поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру внутренних дел Игорю Клименко «немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова».

Правда, разбираться оказалось не в чем. Усик, к этому времени, уже успел назвать случившееся «недоразумением, которое было быстро урегулировано».

«Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро урегулировано. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за оперативную поддержку. И уважение польской полиции за выполнение своих обязанностей независимо от роста, веса, размаха рук и регалий», — написал боксер в соцсети, не забыв угодливо поблагодарить лично Зеленского, который, по его словам «очень сильно переживал».

Жена Усика Екатерина и Жан Беленюк сообщили, что инцидент исчерпан. Менеджер боксера Алексей Красюк предоставил новую версию случившегося. «Слава Богу, сейчас все в порядке. Никто не арестован. Усик на свободе. Произошло недоразумение», — написал он в своей сториз в запрещенной в РФ соцсети.

Пресс-секретарь аэропорта рассказала в заявлении для польского сайта Sport.pl, свою версию случившегося, а пресс-секретарь Пограничной охраны майор Яцек Михаловски, в интервью порталу Interia раскрыл причину использования наручников.

По его словам, обеих задержанных привезли в служебные помещения для того, чтобы объяснить ситуацию. «Содержание под стражей – это совершенно другая процедура, основанная на другом положении», – обьясняет Михаловски.

«Похоже, что оба мужчины были сняты с рейса в Салоники перевозчиком. В этот момент, когда их сняли, они потеряли свой статус пассажиров. Однако они не захотели покидать ворота, а также не ответили на звонки службы безопасности аэропорта. Затем открывается процедура, что на помощь вызывается специальная бригада вмешательства из учреждения в Кракове-Балице», – сообщил Михаловский для Interia.

В наручниках же Усик был, по словам польского офицера, «из-за своего роста и волнения»

«К ним подошли наши офицеры и в связи с тем, что они были немного взволнованы тем, что они не улетели, объяснили им, что если они не будут соблюдать применяемые процедуры, то применят меры принуждения. На одного человека надели наручники, но только в профилактических целях. Просто из-за размера и вышеупомянутой шумихи», — говорит представитель Пограничной службы.

Затем Усика и его друга отвели в служебные помещения, где с них сняли наручники. Все заканчивлось освобождением после инструктажа о допустимом поведении.

Майор Михаловский также подчеркивает, что никаких драк на кулаках не было, и по делу даже не был выписан штраф. Отношение обоих мужчин, которые не искали ссоры, было решающим. Представитель Пограничной службы признал, что в таких ситуациях происходит проверка на алкотестере, но подробностей он не знает, потому что за эту процедуру отвечает служба безопасности аэропорта. Она направила журналиста Interia Артура Гаца к пресс-секретарю аэропорта Краков-Балице.

«По нашей информации, человека, сопровождавшего этого господина, не пустили в полет. Он решил остаться у этого человека, а СОЛ, в соответствии с процедурой, уведомила Пограничную службу, которая в дальнейшем и провела все мероприятия», – рассказала Наталья Винс.