Что случилось? Тимошенко разнесло в талии

28.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Украинские СМИ сегодня обсуждают фотографию заметно пополневшей Юлии Тимошенко, сделанную в стенах Верховной Рады. Снимок обнародовал парламентский фоторепортер Ян Доброносов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание «Голос.UA» отмечает, что Тимошенко на официальных снимках выглядит гораздо стройнее. Такая разница может объясняться либо использованием фотошопа, либо же Тимошенко действительно резко набрала вес – возможно, из-за стресса в ходе предвыборной кампании, ведь, как уже сообщалось, в последние дни рейтинги Леди Ю поползли вниз, а на второе место гонки вышел Петр Порошенко.