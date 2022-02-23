Что смущает в обращении Путина по Украине

Новости Украины

Позавчера президент Путин принял судьбоносное решение по Донбассу. Подписание указа он предварил обращением к гражданам РФ, где подробно рассказал об истории создания нынешней Украины.

Я вместе с моими товарищами политэмигрантами, жителями и выходцами из Донбасса радовался этому решению и внимательно вслушивался в слова президента. В них прозвучало и историческое название южнорусских земель – Новороссия. И даже родной Николаев, в ключе закрытия Черноморского судостроительного завода (создававшего, в т.ч. авианесущие корабли. Из них российском флоте по-прежнему в строю «Адмирал флота Кузнецов») Сказал Путин и о трагедии – преступлении по сожжении мирных граждан в Доме Профсоюзов в Одессе. И, обещал что виновные будут наказаны. И здесь многие причастные и неравнодушные ему рукоплещут.

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Смутило меня в обращении президента только одно. Когда Владимир Владимирович говорил о том, что Крым и Донбасс не приняли украинскую хунту, пришедшую к власти после гос. переворота в феврале 2014 года, он умолчал о Русской Весне (тема вообще табуированная в Российском медийном пространстве.)

Умолчал о том, что весь Юго-восток Украины, вся большая Новороссия, от Харькова до Одессы, восстала и, практически одновременно, и в этом не было «руки Москвы», а было живое неприятие абсолютным числом жителей русских регионов Украины новой бандеровской власти и навязываемой ими русофобской идеологии.

Возможно, это в речи президента было опущено умышленно (Еще не время). Однако с точки зрения исторической справедливости и как один из лидеров Русской Весны в Николаеве, я обязан, в который уже раз заявить, что тогда, в конце февраля 2014 года, восстал весь Юго-восток Украины.

Не только Крым и Донбасс, но и Харьков, и Запорожье, и Одесса, и Николаев, и Херсон были охвачены народными протестами. Не было отдельно Крымской весны, была Русская Весна по всей русской дуге, в 20-х годах 20 века, присоединенной к Советской Украине, волюнтаристским решением большевиков во главе с Лениным. (За исключением Крыма, который, как известно, отдал Украине, уже Хрущев). Находясь более 100 лет в украинской оккупации, несмотря на жесткую украинизацию, большая Новороссия слабо поддавалась этно-культурному насилию, и, в значительной мере, осталась русской, что и обусловило ее массовое участие в Русской Весне, по всему Юго-востоку Украины.

Сегодня – годовщина начала Русской весны в Николаеве. После гос. переворота в Киеве, насильственного сноса памятника Ленину на площади перед горисполкомом, активизации украинских националистических групп в русском Николаеве и событий в Крыму, 23 февраля 2014 года, к памятнику героям Ольшанцам стянулись представителя русских и русофильских партий и общественных организаций и множество возмущенных и обеспокоенных простых горожан николаевцев.

Начался бессрочный митинг, в результате которого был выставлен палаточный лагерь возле памятника Ольшанцам, прошел Русский Марш и началась Русская Весна в Николаеве. (Лагерь простоял около 1,5 месяца и был жестко снесен привезенными украинскими националистами и боевиками.)

Узнав о том, что признание ЛНР и ДНР произошло после обращения руководства ЛНР и ДНР к Путину, несколько николаевцев, по отдельности, дозвонились мне с целью напомнить, что подобное обращение, о помощи и защите весной 2014 года принимали и в Николаеве, как и в Харькове, и в Одессе, и в Запорожье и думаю по всем городам Русской дуги Украины. (Большой Новороссии). Один из звонивших мне даже нашел видео. Меня попросили опубликовать это обращение, сообщив, что оно по сути, не утратило своей актуальности, и большинство николаевцев верит в грядущее освобождение региона и видит в признании ДНР и ЛНР начало этого освобождения.

Публикую текст и видео, как это было без купюр. Верю и надеюсь – мы будем услышаны!

«Обращение к Президенту Российской Федерации от жителей города Николаева (Юго-Востока Украины). Уважаемый Владимир Владимирович! В связи со сложившейся ситуацией в Украине, мирные граждане Юга Украины, города Николаева обращаются к Российской Федерации с просьбой о защите и покровительстве. Мы, русскоязычное население Николаева, не желаем находится под гнетом неофашистов, которые напрямую угрожают нашим семьям, со своими радикальными лозунгами «москалей на ножи». Мы славяне, братья и сестры, оказавшиеся втянутыми в политические разборки помимо своей воли. Наши люди не знают уже к кому обращаться за помощью. Действующая власть не слышит нас и не желает слышать, а оппозиция и радикальные группировки строят далеко идущие планы, как уничтожить тех, кто не подчинился, остальных же поработить и сделать рабами Европы. Мирные акции протеста не действуют. В наш город начинают съезжаться фашисты, склоняющие население к кровопролитию и гражданской войне. Николаев и другие города не желает вступления в ЕС и тотального порабощения народа. На многотысячных митингах, которые проходили в нашем городе 1, 6 и 15 марта было принято обращение о проведении местного референдума о федеративном устройстве государства, о присоединении Украины к Таможенному союзу, о статусе русского языка, как второго государственного. Но Киевской нелегитимной властью был отдан приказ о разгоне мирных демонстрантов, готовится физическая расправа над мирными протестующими города Николаева. Учителей и студентов, под угрозой увольнения и отчисления, заставляют выходить на митинги в поддержку Майдана. Мародерство и насилие заполонило наш город корабелов. Мы не хотим и не будем жить под гнетом тех, кто оскверняет подвиги наших прадедов, воевавших за нашу свободу и честь. Эти люди очерняют светлую память погибших во время Великой Отечественной войны. Они призывают убивать молодых ребят из Беркута и милиции, не жалея даже их семей. Это анархия, беспредел и разруха. Уважаемый Владимир Владимирович! Мы просим Российскую Федерацию, наших братьев славян, не дать поставить нас на колени. Просим защитить всех русских и русскоязычных граждан Николаева. Просим защитить наших детей и наши семьи. Нам ближе Россия и Беларусь, чем Германия и Америка. Пусть все, кто хочет в ЕС идут туда. Помогите нам сохранить то, во что мы верим, в то, во что верили наши предки – в свободу! Россия, братья, поддержите нас в это тяжелое время. Мы призываем к воссоединению славянских русских земель, потому что вместе – мы сила».

После этого обращения, оратор призвала подписывать его. Люди скандировали «Николаев, Крым, Россия!». Представители всех партий и общественных организаций, присутствовавших на митинге, подписали его. Было собрано более 5 тысяч подписей николаевцев. Письмо отвезли в Крым, и его уже не найдешь, но в нем правда, и обращение к России, которое должно быть услышано именно сейчас. Через 8 лет после Русской Весны, и после подписания Указа о признании республик Донбасса, когда жители большой Новороссии снова с надеждой взирают на Россию.

Антон Половенко, политэмигрант. Глава Николаевского областного отделения партии «Русское Единство» (запрещена на Украине), один из лидеров «Народного фронта Николаева» и ОД «Русское Причерноморье».