Что сообщают наши люди из Харькова

24.07.2022  15:10 (Мск), Харьков
Александр Кондрусик.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

В Харькове с четверга происходят регулярные обстрелы со стороны Песочина.  Местные говорят,  что стреляют  чем-то мелким, и прилеты по Барабашова,  и  по остановке на Студенческой, – это как раз из этой серии.  Многие харьковчане говорят об удивительном сходстве этих прилетов с обстрелом  почти месячной давности  на Павловом Поле, в район памятника Солдату, когда погибли несколько человек, в том числе и пятимесячный ребенок. Тогда тоже было очень много странностей  –  тоже моментально появилась пресса, как будто ждала за углом, характер взрывов и разрушений тоже очень похожи.


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Собственно, в этот раз сами ЦИПСошники из Трухи и выдали правду, написав о том, что  в результате взрыва на Салтовке была госпитализированв 72-летняя женщина с минно-осколочным ранением.  Другими словами, туда прилетела мина, а мины, как известно,  дальше 8 километров не летят. Вокруг Харькова военных РФ ближе 10 километров попросту нет,  а, стало быть, эта мина  прилетела от своих, если их можно после  такого называть своими.

О «самообстрелах» в Харькове с первых дней СВО не говорит  только ленивый, и это  ни  для кого уже не является сенсацией.

А вот о прилете в район Академии  Городского Хозяйства провластные СМИ пишут и говорят очень мало, хотя прилет именно туда очень объясним – по всей  Пушкинской, от площади Поэзии  и почти по всей длине рассредоточены укровояки. Они разместились в  сталинских домах, во дворах, в общем, расползлись, как тараканы. Скорее всего, и в здании бывшего ХИИКСА, они тоже были расквартированы. Они вообще сейчас часто меняют свои «лежки», причиной этому – местные их позиции и дислокацию  сдают моментально, ибо  соседство такое многим местным жителям  не по душе.

Так было, когда они расселились в бывшем детском саду  на улице Спортивной, около ПТУ №32. Тогда  по всем местным телеграм-каналам моментально полетела информация об этой их дислокации, и они почти сразу же съехали, не став дожидаться прилета.

Еще происходят странные вещи с «Кракеном». Многие жалуются, что эти «герои» взяли на себя в Харькове функции  «решал». Рэкет, криминальные разборки, «отжатие» бизнеса, собственности – это сейчас их вотчина. Но, похоже, эти беспредельщики достали уже  всех, и буквально три дня тому назад харьковчане видели в районе бывшего велозавода такую картину – военная полиция остановила машину с представителями подразделения «Кракен» и во время обыска вывернула там все почти наизнанку.

Возможно, искали наркотики, потому как недавняя перестрелка на Клочковской в районе Будмена – между «Кракеновцами» и ВСУшниками, в результате которой  ВСУшники «задвухсотили» шестерых «Кракеновцев»,  случилась именно из-за неадекватного состояния бойцов «Кракена».

А еще из Харькова пишут, что  в среду на Южном вокзале  в поезд Интерсити загружались  вояки, говорящие на хорошем английском. Скорее всего, наемники. Садились в поезд с оружием, грузили большие пластиковые ящики. Люди говорят – разных цветов кожи и с очень разным разрезом глаз.

Да, иностранные наёмники воюют на стороне ВСУ, воюют по всей Украине, и Харьков – не исключение.

Вот примерно так живет сейчас Первая Столица. Невесело, надо сказать, живет…

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