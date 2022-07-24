Что сообщают наши люди из Харькова

Новости Украины

В Харькове с четверга происходят регулярные обстрелы со стороны Песочина. Местные говорят, что стреляют чем-то мелким, и прилеты по Барабашова, и по остановке на Студенческой, – это как раз из этой серии. Многие харьковчане говорят об удивительном сходстве этих прилетов с обстрелом почти месячной давности на Павловом Поле, в район памятника Солдату, когда погибли несколько человек, в том числе и пятимесячный ребенок. Тогда тоже было очень много странностей – тоже моментально появилась пресса, как будто ждала за углом, характер взрывов и разрушений тоже очень похожи.

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Собственно, в этот раз сами ЦИПСошники из Трухи и выдали правду, написав о том, что в результате взрыва на Салтовке была госпитализированв 72-летняя женщина с минно-осколочным ранением. Другими словами, туда прилетела мина, а мины, как известно, дальше 8 километров не летят. Вокруг Харькова военных РФ ближе 10 километров попросту нет, а, стало быть, эта мина прилетела от своих, если их можно после такого называть своими.

О «самообстрелах» в Харькове с первых дней СВО не говорит только ленивый, и это ни для кого уже не является сенсацией.

А вот о прилете в район Академии Городского Хозяйства провластные СМИ пишут и говорят очень мало, хотя прилет именно туда очень объясним – по всей Пушкинской, от площади Поэзии и почти по всей длине рассредоточены укровояки. Они разместились в сталинских домах, во дворах, в общем, расползлись, как тараканы. Скорее всего, и в здании бывшего ХИИКСА, они тоже были расквартированы. Они вообще сейчас часто меняют свои «лежки», причиной этому – местные их позиции и дислокацию сдают моментально, ибо соседство такое многим местным жителям не по душе.

Так было, когда они расселились в бывшем детском саду на улице Спортивной, около ПТУ №32. Тогда по всем местным телеграм-каналам моментально полетела информация об этой их дислокации, и они почти сразу же съехали, не став дожидаться прилета.

Еще происходят странные вещи с «Кракеном». Многие жалуются, что эти «герои» взяли на себя в Харькове функции «решал». Рэкет, криминальные разборки, «отжатие» бизнеса, собственности – это сейчас их вотчина. Но, похоже, эти беспредельщики достали уже всех, и буквально три дня тому назад харьковчане видели в районе бывшего велозавода такую картину – военная полиция остановила машину с представителями подразделения «Кракен» и во время обыска вывернула там все почти наизнанку.

Возможно, искали наркотики, потому как недавняя перестрелка на Клочковской в районе Будмена – между «Кракеновцами» и ВСУшниками, в результате которой ВСУшники «задвухсотили» шестерых «Кракеновцев», случилась именно из-за неадекватного состояния бойцов «Кракена».

А еще из Харькова пишут, что в среду на Южном вокзале в поезд Интерсити загружались вояки, говорящие на хорошем английском. Скорее всего, наемники. Садились в поезд с оружием, грузили большие пластиковые ящики. Люди говорят – разных цветов кожи и с очень разным разрезом глаз.

Да, иностранные наёмники воюют на стороне ВСУ, воюют по всей Украине, и Харьков – не исключение.

Вот примерно так живет сейчас Первая Столица. Невесело, надо сказать, живет…