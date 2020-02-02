Что Сорос и западные кредиторы готовятся сделать с Украиной

02.02.2020, Киев, Игорь Петров

Западные кредиторы Украины и американский спекулянт Джордж Сорос намерены сорвать сверхприбыли за счет влияния на режим Владимира Зеленского и грядущей распродаже по бросовым ценам чернозёмов, а также оставшихся в государственной собственности предприятий.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема очень серьезная, она, к сожалению, реальная эта проблема. Но я все же считаю что на правительство в большей мере влияют кредиторы, а потом Сорос. Сорос влияет в значительной мере через Пинчука, через его структуры, через то, что они взрастили несколько циклов, несколько плеяд политических элит.

Те молодые люди, которые сегодня приходят во власть в правительстве – как раз выпускники вот этих вот этих плеяд. А кредиторы влияют непосредственно на финансы, на финансовый сектор через Минфин и Национальный банк.

Сорос надеется разыграть украинскую приватизацию, украинский рынок земли. Насколько я сейчас понимаю, именно он является двигателем этих процессов, кредиторы даже в меньшей мере.

Где-то они делят между собой влияние, но разница идеологическая между ними небольшая. И те, и те рассматривает Украину как зону заработка, зону формирования спекулятивных прибылей, и как зону извлечения ресурсов, любых ресурсов которые на этой территории доступны», – сказал Бортник.