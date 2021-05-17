Что США и Великобритания вынюхивают у берегов Крыма

17.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Небо над Черным морем вблизи берегов Крыма снова мониторит американский стратегический беспилотник Norton Grumman. Как сообщает сервис, отслеживающий авиационную активность, Plane Radar, беспилотник с позывным Forte10 взлетел сегодня с авиабазы Сигонелла в Италии, приблизился к Грузии и облетел территорию Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, накануне в Черное море вошел британский патрульный корабль «Трент», за которым, по данным Национального центра управления обороной РФ, тут же начали слежение силы и средства Черноморского флота.

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По мнению капитана I ранга в отставке Сергея Горбачева, очередная активность стран НАТО вблизи Крыма говорит о том, что они не прекращают попытки разузнать секреты обороны полуострова, а также пытаются отследить вывод войск, которые принимали участие в масштабных учениях в апреле этого года.

«Можно предположить, что американцы хотят удостовериться в том, что наши силы после масштабных учений, проведенных в апреле, свернуты и отведены. Второе – сейчас находится английский корабль в Черное море зашел накануне. Мы отслеживаем его действия, поэтому они, может быть и по этой теме работают.

Конечно, нам нужно обращать на это внимание и контролировать, во-первых, маршруты полета, во-вторых, попытаться различными средствами мониторинга понять, чего они хотят, и реагировать с точки зрения оптимального режима использования своих сил и средств, чтобы беспилотник не смог решить поставленную перед ним задачу. А эта задача – разведка. Обычно, когда появляется или корабль в Черном море у наших берегов, или летательные аппараты, всегда активность минимизируется, работа наших станций и так далее. Поэтому в данном случае каждое появление у наших границ не остается бесследным с точки зрения нашего реагирования.

То, что они стали появляться не просто часто, а регулярно, свидетельствует о том, что и Пентагон, и НАТО работают планово и системно, чтобы вскрыть ситуацию здесь, помониторить ее, контролировать деятельность наших сил – то есть, решить комплекс разведывательных задач, чтобы понять наличие наших сил и средств, возможности, действия, намерения и таким образом реагировать на подобную информацию», – заявил Горбачев.