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17.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Россия
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Что США и Великобритания вынюхивают у берегов Крыма

Небо над Черным морем вблизи берегов Крыма снова мониторит американский стратегический беспилотник Norton Grumman....

Небо над Черным морем вблизи берегов Крыма снова мониторит американский стратегический беспилотник Norton Grumman. Как сообщает сервис, отслеживающий авиационную активность, Plane Radar, беспилотник с позывным Forte10 взлетел сегодня с авиабазы Сигонелла в Италии, приблизился к Грузии и облетел территорию Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, накануне в Черное море вошел британский патрульный корабль «Трент», за которым, по данным Национального центра управления обороной РФ, тут же начали слежение силы и средства Черноморского флота.

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По мнению капитана I ранга в отставке Сергея Горбачева, очередная активность стран НАТО вблизи Крыма говорит о том, что они не прекращают попытки разузнать секреты обороны полуострова, а также пытаются отследить вывод войск, которые принимали участие в масштабных учениях в апреле этого года.

«Можно предположить, что американцы хотят удостовериться в том, что наши силы после масштабных учений, проведенных в апреле, свернуты и отведены. Второе – сейчас находится английский корабль в Черное море зашел накануне. Мы отслеживаем его действия, поэтому они, может быть и по этой теме работают.

Конечно, нам нужно обращать на это внимание и контролировать, во-первых, маршруты полета, во-вторых, попытаться различными средствами мониторинга понять, чего они хотят, и реагировать с точки зрения оптимального режима использования своих сил и средств, чтобы беспилотник не смог решить поставленную перед ним задачу. А эта задача – разведка. Обычно, когда появляется или корабль в Черном море у наших берегов, или летательные аппараты, всегда активность минимизируется, работа наших станций и так далее. Поэтому в данном случае каждое появление у наших границ не остается бесследным с точки зрения нашего реагирования.

То, что они стали появляться не просто часто, а регулярно, свидетельствует о том, что и Пентагон, и НАТО работают планово и системно, чтобы вскрыть ситуацию здесь, помониторить ее, контролировать деятельность наших сил – то есть, решить комплекс разведывательных задач, чтобы понять наличие наших сил и средств, возможности, действия, намерения и таким образом реагировать на подобную информацию», – заявил Горбачев.


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