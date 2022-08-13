Что стоит за отсрочкой внешнего долга Украины

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Новости Украины

Отсрочка по внешнему долгу до 2024 года, которую накануне получила Украина – исключительно политическое решение. Очевидно, что получить выплаты кредиторам будет крайне сложно в 2024 году. А, если реально посмотреть фактам в глаза – это будет невозможно.

Об этом в материале для «ПолитНавигатора» объясняет экономист Александр Дудчак. По его мнению, отсрочка по внешнему долгу Украины является временной мерой и только оттягивает время наступления экономической катастрофы.

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Украина находится в перманентном кризисе с 2014 года. Это естественные последствия «евроинтеграции» и разрыва связей с традиционным для Украины российским рынком, оккупации территории западными транснациональными корпорациями.

За время после госпереворота 2014 года Украине отгрузили столько долгов, что теперь вырваться из цепких лап кредиторов не представляется возможным.

Именно для этого и нагружали – чтобы перевести управление страной в ручной режим.

Украина фактически находится в состоянии дефолта с 2015 года, когда отказалась выплачивать по суверенному долгу по кредитам, которые взяла Украина у России в 2013 году. И давно находится в состоянии искусственного поддержания внешними силами функционирования организма под названием «экономика Украины».

Политика деиндустриализации и депопуляции проводилась киевскими властями с 2014 года умышленно и сознательно, невзирая на то, кто был на посту президента и премьер-министра.

За это время сменилось 2,5 президента и 4 премьера. Уничтожались предприятия и целые отрасли. В первую очередь – высокотехнологичные и наукоемкие.

Так, жертвой киевской диктатуры пали авиапром, космос, судостроение, автомобилестроение, электроника и пр. А теперь ещё химпром и сельское хозяйство.

В такой ситуации избавиться от долгов и развивать экономику невозможно. Хотя бы потому что, нет такой задачи избавляться и развивать.

А по долгам платить обязали – тем или иным способом. За счёт населения в первую очередь. Пока у этого донора – населения Украины есть финансовая кровь, её будут выкачивать. Под выплату долгов приняли закон о продаже земли – то, чем сейчас настало время пользоваться. Правда реалии изменились…

Заявленная продажа 17 млн га украинской земли – это 1/3 от всей территории, не только с/х-назначения, а всей территории, оставшейся по состоянию на начало августа 2022 года под контролем Киева.

Как в этих условиях рассчитываться по долгам?

Долги росли, когда у Украины была металлургия. Страна в 2021 году умудрилась нарастить экспорт черных металлов на 81,4% по сравнению с 2020 годом – до $13,96 млрд. И доля черных металлов за прошлый год от общего объема поступлений от экспорта товаров составила 20,46% по сравнению с 15,61% в 2020 году. Но только одна «Азовсталь» – это 40% металлургии Украины.

Кто поверит, что потерю мариупольских металлургических заводов Украина может компенсировать?

Возвращаясь к отсроченным долгам. Пока не весь долг отсрочен. На владельцев еврооблигаций, согласившихся заморозить выплаты, страны приходится 75% внешнего долга Украины. До 2024 года должны были быть уплачены $5,8 млрд. Но, остается ещё 25%…

10 августа согласие на отсрочку платежей по кредитам удалось получить «Укравтодору» и «Укрэнерго». По «Нафтогазу» идут торги. Последний срок для одобрения кредиторами отсрочки платежей для «Нафтогаза» было 12 августа. И у Запада нет желания идти навстречу «Нафтогазу».

Все всё понимают: велика вероятность, что в 2024 году не с кого будет спрашивать.

Украина находится в абсолютно ручном режиме управления. Если страны Запада (читай – Лондон и Вашингтон) захотят поставить точку в проекте «Украина» – дефолт будет объявлен незамедлительно. Если же потребуется, чтобы эта территория ещё продолжала выполнять роль антироссийского террориста – формального дефолта не допустят.

Судя по планам поставки вооружений и общей политики Запада, в Украине потребность есть, пока есть сама Украина, пусть даже уменьшающаяся в размерах. А планы предприятий ВПК США и некоторых европейских стран – это долгосрочный конфликт ради многомиллиардных контрактов на поставки вооружений, т.е. война «до последнего украинца», до последней территории, пусть размером с Львовскую область, будет продолжаться.

Вопрос – «будет ли усиление кризиса?» – просто неуместен. Жизнедеятельность организма будет поддерживаться в тлеющем режиме. Уровень жизни – на грани физического существования. Средний класс добит, и превращен в бедняков. Бедные переходят в категорию нищих. Нищие остаются на месте, принимают пополнение.