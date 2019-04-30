Что связывает Беларусь и Сербию?

30.04.2019, Минск, Александр Шпаковский

26 апреля во время визита в Пекин белорусский президент Александр Лукашенко провел переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем на полях II Форума международного сотрудничества “Пояс и путь”.

По результатам встречи глав государств был анонсирован визит лидера Беларуси в Белград и в настоящий момент сторонами ведется работа по практическому наполнению предстоящей поездки. И здесь стоит заметить, что белорусско-сербские связи, несмотря на относительно небольшой объем взаимной торговли (всего 148 млн. $) и сравнительно недолгую историю, имеют весьма интересное содержание.

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«Лукашенко не испугался»

Примечательно, что до 1994 года между Республикой Беларусь и СРЮ, правопреемницей которой является Сербия, не было даже дипломатических отношений. Однако после прихода к власти Александра Лукашенко ситуация кардинально изменилась и уже в 1996 г. были открыты посольства, а между государствами началось интенсивное сближение в экономической, политической и военной сферах.

При этом на 1999-ому году пришелся наиболее драматичный эпизод в летописи двустороннего сотрудничества, когда в ходе агрессии НАТО против Югославии белорусский президент стал единственным из руководителей государств того времени, кто посетил находящийся под бомбежками Белград.

«Лукашенко не испугался» – именно так начинался сюжет югославского телевидения о визите белорусского лидера в Сербию, который прибыл в полыхающую страну, несмотря на то, что военные представители Североатлантического Альянса не только не гарантировали безопасность, но еще и отправили истребители навстречу.

Можно сказать, что Белграду и Минску удалось выстроить доверительный диалог на высшем уровне, который лишь на некоторое время прерывался в связи со свержением президента Милошевича и приходом к власти в Сербии откровенно прозападных сил. Всего же на официальном уровне белорусский президент посещал Сербию четыре раза (1998, 1999, 2009, 2014 гг.), а сербские лидеры, в свою очередь, осуществили четыре визита в Беларусь (1996, 2013, 2015, 2017 гг.). Необходимо отметить, что действующий президент Вучич также посещал Республику Беларусь с официальным визитом в январе 2017 года, находясь на тот момент в ранге председателя Правительства. Если оценивать политическую составляющую этих контактов, то думается, что для Белграда приоритетное значение всегда имел тот факт, что Беларусь занимает последовательную позицию в отношении непризнания одностороннего провозглашения независимости Косово и поддерживает территориальную целостность Сербии.

Братья Каричи, военное сотрудничество и «Хельсинки-2».

В свою очередь для Беларуси именно Сербия является основной опорной точкой на Балканах, причем на современном этапе сотрудничество воспринимается белорусским руководством уже не только через традиционную призму «славянского братства», но также все более в прагматично-деловой проекции. В подтверждение этой точки зрения можно отметить, что именно сербский бизнес в лице известной семьи братьев Каричей получил возможность реализовать дорогостоящие проекты на сумму около 800 млн.$ в сфере строительства недвижимости «Маяк Минска» и «Минск-Мир» на территории белорусской столицы.

Сербский бизнесмен Драгомир Карич, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Сербии Томислав Николич, 20 ноября 2015 года в Минске.

В этой связи занимательно, что хотя у Каричей весьма неоднозначный имидж в сербском обществе, а в прессе бизнесменов нередко именуют «олигархами», один из братьев Драгомир Карич является почетным консулом Республики Беларусь в Белграде, а, значит, пользуется особым доверием белорусских властей.

В свою очередь Беларусь занимает доминирующее положение в некоторых нишах сербского рынка, который хоть и является небольшим по объему, но представляет определенный интерес для белорусских экспортеров. Например, на настоящем этапе «Минский тракторный завод» занимает более 70% сербского рынка машин мощностью от 80-100 л.с., а на территории Сербии действуют сборочные производства белорусских тракторов и автобусов.

Отдельно необходимо рассмотреть военно-техническое сотрудничество между государствами. Помимо того, что сербский Парламент имеет статус наблюдателя в парламентской ассамблее ОДКБ, а сербские десантники постоянно участвуют в белорусско-российских учениях «Славянское братство», Сербия выступает рынком сбыта для советских образцов вооружений, которые освобождаются в связи с программой модернизации белорусской армии.

В частности в ходе визита Вучича в Минск в 2017 году были достигнуты договоренности о передаче Белграду двух дивизионов зенитно-ракетных комплексов «Бук» (12 пусковых установок) и двух звеньев (восемь машин) истребителей МиГ-29 с условием, что сербская сторона оплатит их ремонт и модернизацию. Уже 25 февраля 2019 года четыре истребителя МИГ -29 были переданы Сербии в рамках «военно-технической помощи», однако в течение 2019 – 2020 годов будет происходить модернизация данных машин на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах.

Принято считать, что после обновления навигационной системы и системы радиоэлектронной защиты, расширения номенклатуры вооружений суммарный боевой потенциал «сербского» модернизированного самолета МиГ- 29БМ в сравнении с серийным МиГ-29 повышается в 2,9 раза. При этом в белорусской армии истребители МиГ-29 предполагается заменить многофункциональными боевыми машинами Су-30СМ, первая партия которых в составе 4-х единиц будет отправлена вооруженным силам Беларуси уже в 2019 году. Исходя из данных обстоятельств, передача истребителей Сербии с условием оплаты услуг по их модернизации представляется взаимовыгодным решением, отвечающим интересам двух сторон.

Таким образом, у предстоящего визита Александра Лукашенко в Белград ожидается серьезная повестка, в основе которой находится крепкий фундамент позитивной истории отношений. Политическое, экономическое и военно-техническое сотрудничество может быть дополнено скоординированными действиями на международной арене в рамках китайского проекта «Нового шелкового пути», отношений с ЕС, выработки общей позиции по вопросам безопасности в Европе.

В последние годы белорусская дипломатия продвигает на международной арене проект «Хельсинки -2», предполагающий возобновление диалога между РФ и НАТО. В этой связи Минск пытается собрать своего рода «ось добра» из малых стран и «государств с особой позицией», имеющих нейтральный статус, либо входящих в НАТО, но выступающих против антироссийских санкций. Весной этого года Лукашенко уже провел переговоры с лидерами Австрии, Турции и Молдовы, поэтому визит в Сербию, безусловно, будет продолжением данного курса.