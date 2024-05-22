Что там с внутренним суверенитетом? В России сочли «опасной» даже дискуссию вокруг никабов

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Дискуссия о запрете ношения никабов (мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо, с узкой прорезью для глаз) развернулась в России на прошлой неделе.

Внимание общественности привлекло интервью «Парламентской газете» главы президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», — сказал Фадеев.

Ношение никабов запрещено не только в странах Европы, но и в мусульманских странах – в Египте, Тунисе, Индии, Индонезии и Марокко. В российском исламе традиции ношения никаба никогда не было.

«О запрете никабов дискутируют даже представители запрещённого в России «Талибана», который многие вообще иначе как террористической структурой и не считают. Талибан, господа. Запрещает никабы. Туши свет, как говорится…», – написал в своем тг-канале политолог Юрий Баранчик.

Однако против запрета никаба выступил муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Он заявил, что запрет никабов в России приведет к усилению напряженности в обществе. А депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов считает, что запрет никабов осложнит взаимоотношения России с мусульманскими странами. Кампанию против запрета никабов проводит либеральное информагентство РБК.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова считает, никаб ставит в неравное положение женщин и обычных граждан.

«Последние выходят из дома, и каждое их движение фиксируется камерой. Чуть что не так – твое лицо распознано, получи штраф. Совсем в иной ситуации оказываются женщины в никабах. Иди попробуй распознай ее лицо. А в условиях военного времени никаб может просто стать маскировкой врага», – пишет Ахмедова.

«Православный олигарх» Константин Малофеев назвал инициативу Фадеева тестом для государства на то, способна ли Россия отстаивать свои обычаи и традиции перед мигрантами из Средней Азии.

«Такую одежду считают обязательной для женщин приверженцы радикальных ответвлений ислама. Местный обычай родом с Аравийского полуострова к настоящему времени стал в некоторых исламских странах своеобразной религиозной модой. Но здесь в России – наша земля и наша культура. Нормальные правоверные мусульмане относятся к радикалам и экстремистам точно так же, как и все мы», – утверждает Малофеев.

Политолог Серегей Марков обратил внимание на то, что вокруг публикаций на РБК нагнетаются нездоровые конфликтные настроения.

«Есть основания полагать, что эту кампанию за никаб организовали экстремистские и возможно и террористические организации. Эту кампанию растравливания противоречий вокруг никаба надо подавить силами спецслужб. Закон принять», – предлагает Марков.

Публицист Сергей Мардан считает, что дискуссия вокруг никабов имитирует решение проблем, связанных с мусульманами.

«Стало быть, если никаб запретить, то исламисты сразу исчезнут. Это гораздо проще, чем остановить бесконтрольный завоз сельского (и потому максимально архаичного) населения Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Это гораздо проще, чем заниматься аккультурацией жителей Северного Кавказа и, страшно сказать, поощрять ассимиляцию тех из них, кто переезжает жить в русские города. А не создавать мусульманские анклавы, где уже сейчас – хоть хиджаб, хоть никаб вызывают напряжения куда меньше, чем миниюбка», – пишет Мардан.

Казанский журналист Марк Шишкин предлагает искать баланс.

«Разрешено должно быть всё. Но, как только человек обращается за помощью к государству и обществу, говоря что «меня принуждают носить никаб» или «меня принуждают принять монашество», на его стороне должна быть железная защита государства и общества. И посягающие должны знать, что посягать будет больно и невыгодно», – предложил он.