«Что теперь делать?» – певец Шарлот сжёг паспорт РФ и оказался в ловушке

Владимир Гладков .  
28.06.2023 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 325
 
Дзен, Идиотизм, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


«Известный» 25-летний российский певец Эдуард Шарлот покинул Россию, сжёг паспорт РФ и попросился к неонацистам.

Видеозапись со своими выходками он разместил на странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Известный» 25-летний российский певец Эдуард Шарлот покинул Россию, сжёг паспорт РФ и попросился к...

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Заблаговременно выехав в Ереван (так как в Киев его не пригласили), сочувствующий нацистам певец выступил с заявлением.

«Обращение к государству Украина. Меня зовут Эдуард Шарлот. Я – знаменитый композитор РФ, автор песен. Крайние три года активно противостою политике государства в отношении войны против Киева и устройству музыкального рынка страны, и желаю попасть в столицу Украины – поддерживать людей концертами и различной помощью.

Я больше не гражданин преступной России. Территориально нахожусь в другой стране, имею максимальную ясность, выбираю тех, кто за мир братского народа. Пожалуйста, организуйте путь – например, через официальное приглашение. Слава Киевской Руси», – заявил он, и сжёг российский паспорт.

Расплата за выходку не заставила себя долго ждать – без основного документа, удостоверяющего личность, он не смог покинуть аэропорт Еревана.

«В Армению я прилетел по внутреннему паспорту, который сжёг. Просился в Киев, но там молчат. Из аэропорта не выпускают без документов, вообще никуда не выпускают. У меня нет другого паспорта, что теперь делать?», – плачется он в соцсетях.

Примечательно, что о причинах своей нелюбви к России «известный композитор» признался практически прямым текстом: «три года я активно противостою (…) устройству музыкального рынка страны» – другими словами, «таланту» попросту не нашлось места на Родине. Что и неудивительно, учитывая его «хиты». Текст одного из его опусов под названием «Щека на щеку» приводим ниже:

«Язык к языку, губа об губу

Глаза на глаза, щека на щеку

Язык к языку, губа об губу

Глаза на глаза, щека на щеку

 

На твоё каре по шею

Много мальчиков смотрело

Хочется нюхать твои волосы

Цвет настроения – розовый

 

Тебе хочется конфету

Могу дать лишь сигарету

Тебе хочется на тусовку

Я пойду с тобой, девчонка»

 

В российском сегменте Интернета сразу же отметили «тяжесть» культурной потери для России.

«С его отъездом русская культура несказанно обеднела. А ведь у нас могла закончиться эра Пушкина и начаться эпоха Шарлота.

Теперь непризнанный гений будет творить в ереванском аэропорту или на Украине.

Россия, ты одурела, не иначе, как можно было не удержать автора этих бессмертных строк», – написал обозреватель Антон Коробков-Землянский.

В свою очередь, карикатурист Виталий Подвицкий отмечает, что Шарлот сам загнал себя в ситуацию, которую заслужил.

«Излагает вполне логично и понятно. Знал, что делал. Живи, странный человек теперь по-европейски: то есть в туалете.  Усы, лапы и задница – вот теперь твои документы», – написал он в своём блоге.

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