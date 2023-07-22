Что теперь скажет Шойгу? Второй раз за неделю пропущен удар по Крыму

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Следком будет расследовать факт обстрела ВСУ склада боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма. С начала недели это второе попадание БПЛА в военные объекты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате атаки беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении Следкома.

Местные паблики также сообщают о пожаре на нефтебазе Черноморского флота в пгт Октябрьское. Известно, что районе станции Урожайная остановлено движение пассажирских поездов. Часть из них до пункта назначения не доедет, пассажиров переправят автобусами до станции Джанкой.

Несмотря на упоминание беспилотников в официальном сообщении, в Сети уже появились данные о том, что удар по Крыму мог быть нанесен дальнобойными ракетами, которые ВСУ получили от Великобритании. В частности, на этом настаивает специализирующийся на освещении хода СВО телеграмм-канал «Рыбарь», а также обозреватель Михаил Онуфриенко.

Если эта версия подтвердится, то придётся реагировать Сергею Шойгу, который ранее предостерегал, что Минобороны известно о планах ВСУ ударить по Крыму НАТОвскими вооружениями, и в этом случае Москва «незамедлительно» в ответ разнесет «центры принятия решений» на Украине.

«Снова сообщат, что это были ракеты «Гром» украинского производства? Или Минобороны РФ придется признать, что удары наносятся англо-французскими «штормами», и придется таки продемонстрировать «ответ по центрам принятия решений на Украине»?» – отмечает радиоведущий Сергей Мардан.

Кстати, фото и видео сегодняшних пораженных объектов в Крыму, несмотря на просьбы силовых служб, практически сразу стали появляться в соцсетях.

«Появившиеся с утра в сети видео последствий удара Storm Shadow по Крыму вызывают у нас законные вопросы – чем занимается ФСБ и ДВКР по отношению к таким вот, мягко, скажем «наводчикам»?! Публикация результатов ударов – это то же самое осуществление наводки противника, который получает информацию о точности своих ударов и об их результативности», – комментирует военный эксперт Владислав Шурыгин.

Тем временем, бежавшие в Киев главари запрещенного в РФ крымско-татарского меджлиса также призывают своих адептов присылать разведданные об итогах поражения воинской части.

Основатель инициативы «Крымский СМЕРШ» общественник Александр Талипов полагает, что удары ВСУ наводит украинская агентура на полуострове.

«Диверсии и ЧП в Крыму, которые происходят последнее время, по моему убеждению, осуществляются в том числе с помощью ждунов… Сегодня они флаг украинский на аватарку разместили, а завтра корректируют полёт дронов. И это не выдуманный пример, среди наших отработанных ждунов были, в том числе, корректировщики. Поэтому никакой толерантности к людям «с иной позиции» испытывать нельзя, это наша вами безопасность и безопасность наших детей», – считает Талипов.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев, ныне занимающийся туристическим бизнесом на полуострове, полагает, что Киев нацелил усилия на срыв курортного сезона.

«Судя по всему, теперь Зеленский ставит перед собой менее амбиционную задачу, нежели чем раньше: вместо победы над Россией, пытаются победить курортный сезон в Крыму. Все последние дни по Крыму что-то прилетает. Да, бьют по складам боеприпасов, но цель — напугать, изолировать, сорвать курортный сезон. Но русских не так просто победить. На Крымском мосту очереди. Россияне едут в Крым», – отмечает Царев.

Живущий в Коктебеле бывший автор блогов на сайте закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Александр Горный настроен менее оптимистично.

«Опасно ли ехать в Крым на отдых. Те, кто говорит что безопасно – подонки, мерзавцы и негодяи. Риски высокие, и каждый сам лично должен принимать ответственное решение, тем более, если едут с детьми. На пляжах действительно хорошо, тёплое море и много народа, но все может оборваться в любой момент. Многие просто свыклись с рисками и просто живут, но это не значит, что все хорошо. Уверен, нас ждут новые удары, и боюсь по гражданским объектам для поднятия панических настроений и создания паники на полуострове», – пишет Горный.

Предыдущее возгорание военного склада в Кировском районе потушили накануне в пятницу. На время ликвидации пожара и детонации боеприпасов был перекрыт участок трассы «Таврида», временно эвакуировали в пункты размещения жителей четырех сел.