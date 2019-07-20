Что-то будет: Путин напомнил, как Украина гадила Трампу

20.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Украинские олигархи влияли на ход президентских выборов в США, делая ставку на Хиллари Клинтон.

Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Точно совершенно, что украинские олигархи передавали деньги оппонентам Трампа. Делали они это самостоятельно либо с ведома властей – я не знаю», – сказал Путин.

«Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и всё делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям. Здесь ничего такого особенного нет. Пытались создать уже благоприятное о себе мнение у будущего президента. Поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа, всячески поддерживая демократов. Здесь секрета никакого нет, они почти публично действовали», – напомнил он.

Путин отказался называть другие подробности относительно роли Украины в президентских выборах в США.

Российская телеведущая Марина Ким прогнозирует, что интервью Путина будет иметь последствия. «Украинагейт ещё о себе напомнит! Ждите понедельника!» – анонсировала она.

По мнению Ким, накануне Владимир Зеленский не случайно уволил посла Украины в США Валерия Чалого.

«Украинский посол Чалый уволен Зеленским. Такой вот подарочек Трампу перед возможной встречей. Режим Порошенко практически в открытую играл на стороне Клинтон, Чалый был в этой цепочке, проводил много времени в ее штабе и дел сотворено немало. Поэтому настоящим подарочком Трампу от Зеленского стало бы расследование украинского вмешательства в американские выборы 2016. Какие русские хакеры! Тут главные действующие лица украинской власти! Было? Не было? Будет ли расследовано, кто слил прессе амбарную книгу Партии регионов? Из-за неё запустили процесс по Манафорту. Был ли заговор по линии Байден-Порошенко-Клинтон? Кто кого за сколько покупал? Ответы есть в расследованиях украинских правоохранителей, но видимо найдут их все-таки американские прокуроры. Такой вот квест! Ждём новых подробностей!» – комментирует телеведущая.