Что-то будет: Зеленский назначил Порошенко дебаты на стадионе и дал 24 часа на раздумья

03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что примет участие в дебатах перед вторым туром выборов, и предложил своему сопернику Петру Порошенко встретиться на крупнейшем стадионе в Киеве – «Олимпийском», передает корреспондент ПолиТНавигатора.

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь, нет. Я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», – говорит Зеленский в специальном ролике-обращении, распространенном в интернете.



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Зеленский в своем обращении выдвинул условие президенту Украины, чтобы дебаты состоялись на стадионе «Олимпийский» в Киеве «перед народом Украины», а к трансляции потребовал допустить все телеканалы. Он добавил, что перед дебатами кандидаты должны пройти медэкспертизу на наличие алкоголя или наркотиков.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или (олигарха Игоря) Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», – добавил Зеленский.

Обращение Зеленского уже прокомментировал в присущей ему саркастической манере экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

“Кстати, неразборчивые в юридических методах слушатели дебатов на стадионе «Олимпийский» вполне могли бы прямо там привести в исполнение давно напрашивающийся приговор”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Ранее киевский политтехнолог Дмитрий Джангиров заявил в интервью каналу “ПолитВера”, что Зеленский на дебатах, как подготовленный актер “порвет Порошенко, как тузик грелку”.