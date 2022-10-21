«Что-то готовят!» – украинский политолог сигнализирует ВСУ о «ловушке в Херсоне»

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Новости Украины

Если ВС РФ делает вид, что убегает с правого берега на Херсонском направлении, то возможно, что ВСУ там ожидает ловушка.

Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда очень подозрителен, когда враг вдруг сам внезапно начинает рассказывать, как у них всё плохо, куда-то бежать собирается, что-то вывозить, людей эвакуировать. Грубо говоря, если вдруг ещё ничего не случилось, а враг уже куда-то бежит, и сам об этом рассказывает. Значит, я делаю вывод – всё наоборот. Это значит, что 20 тысяч группировки, находящейся на правом берегу, с какого-то хера вдруг может быть активизировано. Если они кричат, что они поражены и убегают – это может быть ловушкой. А это значит, что они что-то готовят на правом берегу», – переживает хохол.

«Более того – могут быть и варианты – они же кричат, что Украина готовится сделать теракты на Каховской ГЭС. Друзья мои, вы пробовали ракетами разрушить простой мост? Нихера. Так вот, если речь идёт о целой ГЭС, сделать это может только тот, кто её контролирует. Соответственно, если они начинают такое рассказывать, то они сами готовят теракт на Каховской ГЭС для того, чтобы не дать нам возможность форсировать берега», – трепался Чаплыга.