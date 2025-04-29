Что-то новое: речи Трампа прогнали через искусственный интеллект и обвинили в «повторении российских нарративов»

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Агентство Bloomberg к ста дням нахождения Дональда Трампа на президентском посту в США выдало на-гора анализ его публичных заявлений по отношению к России.

Утверждается, будто бы с момента телефонного разговора Трампа с Путиным 12 февраля, ставшим их первым прямым контактом после возвращения Трампа к должности, в риторике Белого дома «произошло смещение, и президент начал отражать российские нарративы по войне на Украине».

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К таким выводам авторов Bloomberg сподвигло использование ИИ. С помощью большой языковой модели были просканированы более 300 публичных заявлений Трампа с августа 2024 года до середины марта, а также более трех тысяч постов в социальных сетях президента и членов его администрации с начала 2025 года.

Как утверждается, «Эта техника позволяет сравнивать значения в больших объемах текста, даже если конкретная формулировка отличается».

«Результаты, которые были проверены журналистами, показали связь между контактами администрации Трампа с Путиным и последующими комментариями, отражающими позицию российского лидера по таким темам, как оккупация, желание Киева вступить в НАТО и политическая легитимность Владимира Зеленского», – говорится в публикации.

«Трамп копирует Путина. Он хочет сблизиться с Путиным», — безапелляционно говорит в своем комментарии агентству Фиона Гилл, которая была главным советником по России в Совете национальной безопасности США во время первого президентского срока Трампа, а потом перешла в лагерь критиков нынешнего главы Белого дома.

Агентство обвинило Трампа в том, что при нем «США пошли на уступки Путину одну за другой, даже предложив признать Крым частью России — требование, с которым Кремль выступал с момента оккупации черноморского полуострова в 2014 году, которое предыдущие администрации, включая первый срок Трампа, отвергали».

Также утверждается, что Трамп «подхватил путинский нарратив 14 апреля, когда заявил журналистам в Овальном кабинете, что Украина начала войну: «Вы не начинаете войну против того, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет», — сказал он, пожаловавшись на неоднократные просьбы Зеленского о предоставлении оружия».