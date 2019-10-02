02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Общество, Политика, Украина
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Что-то пошло не так: Европарламент отложил вручение премии Сенцову на неопределенный срок

Европейский парламент отложил на неопределенный срок церемонию вручения премии Сахарова освобожденному по обмену украинцу Олегу Сенцову, который отбывал в РФ наказание по обвинению в терроризме, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в Twitter журналист брюссельского филиала издания “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

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“Церемония вручения премии имени Сахарова Сенцову, которая должна была состояться 22 октября, перенесена. Европейский парламент проверяет, смогут ли они провести ее в ноябре”, – написал журналист.

Как уже сообщал ПолитНавигатор, 25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии “За свободу мысли” имени Сахарова.

Также ПолитНавигатор сообщал о том, что после освобождения Сенцова председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что лично ждет встречи с украинцем в Европарламенте. А президень Франции Макрон принял Сенцова в Страсбурге.

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