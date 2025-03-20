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Европейским миротворцам нечего делать на Украине – они не встанут на линии разграничения и не захотят погибать за украинских солдат.

Об этом в эфире телеканала DW заявил командир полка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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