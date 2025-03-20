Что тут забыли миротворцы? Командир ВСУ не верит в помощь «друзей» из Европы

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Европейским миротворцам нечего делать на Украине – они не встанут на линии разграничения и не захотят погибать за украинских солдат.

Об этом в эфире телеканала DW заявил командир полка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейским миротворцам нечего делать на Украине – они не встанут на линии разграничения и...

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«Что они тут забыли? Спросите европейского миротворца, он хочет сюда ехать? Что они нам могут дать, если они сюда ехать не хотят? Ничего они нам не дадут. Что они сделают? Я не вижу этого.

Я не думаю, что они откроют второй фронт или станут между нами и противником и скажут: «Пусть гибнут наши войска, а ваши нет». Ну такого не будет – это же наша страна, а не их», – заявил Верес.

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