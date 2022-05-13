«Что ты несешь?»: слова Тихановской о Киеве взбесили украинских пропагандистов

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Новости Украины

Наступление российской армии под Киевом сорвали белорусы, которые воюют за Украину.

Об этом в интервью изданию-иноагенту «Настоящее время» заявила самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тихановской, российским военным было «некомфортно» наступать со стороны Белоруссии.

«Белорусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение. Лукашенко – коллаборант. Он предоставил наши территории для запуска ракет и военной техники. Но белорусы показали в очередной раз свое мужество. Во многом благодаря им прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси. Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях», – заявила Тихановская.

Ее слова возмутили украинских пропагандистов и политиков.

«Что ты несешь? Что ты наговорила? Что она наговорила, давайте я скажу. Это попытка на себя перехватить наш выигрыш. Даже не примазаться к нему, окей, это просто перетягивание на себя всего одеяла. Не части одеяла нашей победы, а все одеяло себе забрала. Это не вооруженные силы выбили русню из-под Киева, это белорусы сделали некомфортные условия России в Белоруссии. Ну как так, иметь наглость подобное заявлять. Сидит оппозиционерша в Праге и такой бред рассказывает. «Оппозиционерша», – заявил один из ведущих украинского 24-го канала.

Политолог Юрий Романенко в своем блоге назвал Тихановскую «недоразумением», которое нужно использовать в украинских целях.

«Всегда считал Тихановскую недоразумением, которое провалило шанс вовремя убрать Луку. Сегодня она подтвердила свое реноме. Глупо обижаться на глупость, но это не означает, что мы не должны ее использовать. Наоборот, я бы ей уже давно дал бюджет, обсадил советниками и группировал вокруг нее недовольных, чтобы в нужный момент, который мы поможем сформироват,ь перехватить власть в Беларуси и поставить там режим лояльный Украине, чтобы сообща продолжить святое дело по переформатированию построссийского мира. Ось Киев-Варшава-Минск в этом может сыграть важнейшую роль. Потому давайте не будем возмущаться этой девочкой, а окружим ее нашей заботой, чтобы достичь того, что мы все хотим и заставить страдать тех, кого мы все ненавидим», – сказал Романенко.

Взбесили слова Тихановской и соратницу экс-президента Петра Порошенко, депутата Верховной рады Ирину Геращенко.

«Госпожа Тихановская сейчас ездит по европейским столицам, получает какие-то премии и несет несусветную пургу по Украине. История, как она не решилась признать украинский Крым, цветочки по сравнению с новым жемчугом. Все киевляне, проведшие в столице февраль-март, точно знают, что наступление на Киев остановила жертвенность Бучи, Ирпеня, Чернигова, Бородянки. А залезли в Иванков, Бучу, Ирпень российские оккупанты из чернобыльской зоны с территории Беларуси. Лукашенко и безмолвные белорусы отдали свою территорию для ежедневного обстрела соседней мирной Украины, рекордное количество ракет выпустили именно оттуда. И мы никогда этого не забудем. И так же, как все россияне несут ответственность за агрессию против Украины, так и белорусы являются соучастниками этих убийств, они никоим образом не протестовали. Из белорусского Мозеля оккупанты отправляли контейнеры намародеренного украинского добра, украшений убитых женщин, игрушек убитых детей. Тихановская живет ЕС и имеет доступ к объективной информации. Тогда зачем несет такую чушь?», – заявила Геращенко на своей странице в соцсети.