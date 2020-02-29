«Что у людей в головах?»: Марш Немцова в Москве прошёл под флагами Украины

29.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Около 10 тысяч человек по оценкам правоохранителей и более 20 тысяч по уверению либералов собрала в Москве сегодняшняя акция в память об убитом пять лет назад экс-вице-премьере РФ Борисе Немцове.

Интересно, что в авангарде формировавшейся колонны либералов наряду с российскими были подняты флаги Евросоюза и Украины.

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После критических комментариев в соцсетях организаторы заставили часть символики свернуть, сославшись, что украинские флаги, якобы, подняли работающие на власть «провокаторы», выполняющие задачу по дискредитации оппозиции.

Однако присутствующий на мероприятии известный военкор Александр Коц в объяснения либералов не поверил – он стал свидетелем, как к развернувшему желто-блакитный стяг подошли «несколько мужиков и вежливо ему объяснили, что украинский флаг надо убрать».

«Он спорить не стал. Вообще странно искать провокаторов с жовто-блакитными прапорами, когда они были в самой голове колонны, прямо за спиной Ильи Яшина с матюгальником. Тоже засланные? А целая коробка с транспарантом «Украина, мы с тобой» – пригожинцы? Ну-ну», – добавил военкор.

Также с отдельным транспарантом «Украина, мы с тобой» шли люди, скандирующие «Свободу крымским татарам».

«Что у людей в головах? Езжайте в Крым, спросите там у крымских татар, хватает ли им свободы… Свободы не хватает – в Киеве выйдите с плакатом «Россия, мы с тобой»», – прокомментировал Александр Коц.

Кроме того, очевидцы сняли мужчину, который утверждал, что приехал поддержать «марш Немцова» из Украины.

«Это с Украины, мы специально приехали поддержать Бориса Ефимовича, да. Нас не пускали, но мы прорвались. Поэтому – героям слава, слава Украине! Мы из Киева, Степан Андреевич (Бандера, – ред.) нас поддержал, всё нормально. Мы поддерживаем, тоже хотим, чтобы тут была всё-таки свобода слова, так, как на Украине. В Украине», – заявил мужчина.

«Чем вы занимаетесь в Киеве?» – спросили «украинца».

«Мы не в Киеве, мы на Украине занимаемся, мы поддерживаем. Минько Сергей Иванович. Дякую», – ответил гость столицы.

Известный российский телеведущий Андрей Медведев отметил, что учитывая некоторые обстоятельства убийства Немцова, украинские флаги выглядят как издевательство, поскольку в момент гибели политик находился в компании украинской модели-«эскортницы» Анны Дурицкой.

«Ладно флаги ЕС, но флаги Украины. Учитывая гражданство Дурицкой, которая подвела вероятно политика под выстрелы (а эта версия рассматривалась всерьёз), выглядят они как издевательство. Да и сам марш в целом», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.

Также на марше были замечены «маршрутки Немцова» с «калужским десантом».

«Вот и первое разоблачение с марша – оказывается, отдельные группы с плакатами подвозили на протест микроавтобусами. Интересно, сколько всего таких «маршруток Немцова» приняло участие в мероприятии», – прокомментировал видеодоказательство Telegram-канал «Лесонавал».

На видеоролике из-за скрытой съемки можно различить плакаты «За Россию без произвола и коррупцию» в руках у выходящих из автобуса людей, при этом отчётливо слышно наставление:

«Ребята, сейчас разбираем плакаты, строимся в третью колонну, проходим марш, возвращаемся в автобус. В 7 часов автобус уезжает обратно в Калугу, кто не успеет – добирается сам».

«Если такие когда-нибудь придут к власти в России – она максимум останется в пределах Московской области. В чем, собственно, и есть цель кукловодов этой массы необучаемых и невменяемых особей», – прокомментировал шествие в Москве депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.