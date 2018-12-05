Что у Порошенко в запасе кроме военного положения
Петр Порошенко осознает перспективу проигрыша и будет срывать предстоящие президентские выборы.
Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил бывший нардеп Украины и бывший крымчанин Андрей Сенченко.
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«Штаб провокаций находится сегодня на Банковой. Сначала они попытались сорвать выборы, вся страна видела эту попытку. Дальше они будут пытаться скупить голоса и манипулировать голосами людей, которые на заработках за границей, но они есть в списках избирателей. Это отдельная проблема, с которой нужно бороться», – сказал Сенченко.
Однако базовым сценарием срыва выборов, считает он, является отмена их результатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они сформировали практически свой ЦИК, и по одному из сценариев, который нам известен, они будут, когда проиграют полностью, пытаться согласовать такое решение ЦИК, что нет возможности установить результаты выборов. Для этого будут определенные провокации в регионах. Где-то сгорят бюллетени, где-то еще что-то», – сказал Сенченко.
Метки: Андрей Сенченко, Выборы президента Украины, Порошенко
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