Что у Порошенко в запасе кроме военного положения

05.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Петр Порошенко осознает перспективу проигрыша и будет срывать предстоящие президентские выборы.

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил бывший нардеп Украины и бывший крымчанин Андрей Сенченко.

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«Штаб провокаций находится сегодня на Банковой. Сначала они попытались сорвать выборы, вся страна видела эту попытку. Дальше они будут пытаться скупить голоса и манипулировать голосами людей, которые на заработках за границей, но они есть в списках избирателей. Это отдельная проблема, с которой нужно бороться», – сказал Сенченко.

Однако базовым сценарием срыва выборов, считает он, является отмена их результатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они сформировали практически свой ЦИК, и по одному из сценариев, который нам известен, они будут, когда проиграют полностью, пытаться согласовать такое решение ЦИК, что нет возможности установить результаты выборов. Для этого будут определенные провокации в регионах. Где-то сгорят бюллетени, где-то еще что-то», – сказал Сенченко.