Что удивляет в антироссийской декларации G7

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Запад обеспокоен сближением России и Китая, увеличением их влияния на страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве рассказал директор Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИД РФ Владислав Воротников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что в представленной на последнем саммите G7 новой стратегической концепции, РФ и КНР официально позиционируются «потенциальными врагами» НАТО.

«Документ выглядит более европейским, чем евроатлантическим (или американским) – и по языку, и по вызовам, которые обозначены, за исключением появляющегося явного крена на Восток и акцент на Китай. Присутствуют дежурные фразы о том, что Россия и Китай «являются угрозами миру, основанному на правилах» – основная западная мысль про мир, основанный на правилах, а не на праве. В этой связи, довольно смешно выглядит в тексте измышление о том, что углубление стратегического партнерства между Россией и Китаем подрывает тот самый порядок, основанный на правилах и «противоречит ценностям и интересам» (Запада – ред.). Это очень интересно, когда политика суверенных государств рассматривается в качестве «угрозы». Причем, именно партнерство. Достаточно одиозная и странная формулировка», – недоумевал Воротников.

«Не стало удивительным для экспертного сообщества и всего мира, который следит за проблематикой, что в документе Россия была обозначена «основной угрозой», что терроризм сместился на второе место, но ожидаемым новшеством стало появление Китая», – добавил он.

Эксперт отметил, что Европа и США встревожены наращиванием политико-экономического и военного присутствия КНР и РФ в африканских и арабских государствах. По его словам, для НАТО это тоже «прямая и явная угроза».

«Были упомянуты угрозы, исходящие из регионов Ближнего Востока и Северной Африки. Прямо в документе обозначены эти географические ареалы, чего раньше, конечно, не было. С одной стороны, понятно, что угрозы, исходящие из этого пространства, достаточно традиционные для европейской безопасности (помним и про миграционный кризис, и более ранний период Арабской весны, который тоже спровоцировал волны миграции, напряженность на южных границах ЕС). Это к тому, что концепция выглядит более европейской. Африканский акцент может неоднозначно интерпетироваться с точки зрения того, что и российское присутствие в Африке в последнее десятилетие активно увеличивается, (наблюдается интенсификация – ред.) и экономической, и военной помощи африканским государствам. Китайское присутствие в Африке уже десятилетие (или даже полтора десятилетия) достаточно активно», – пояснил Воротников.