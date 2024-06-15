Что указано в мелким шрифтом в соглашении Байдена и Зеленского?

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The New York Times, анализируя свежеподписанное соглашение США с Украиной о безопасности, пишет, что наибольшее беспокойство у Зеленского вызывает пункт, записанный в них мелким шрифтом.

Речь о том, что в соглашениях о безопасности спрятан параграф:

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«Любая из сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам», которое «вступит в силу через 6 месяцев».

Это именно та лазейка, которую Дональд Трамп использовал в ядерном соглашении с Ираном, от которого он отказался в 2018 году, говорится в публикации.

Трамп не скрывает пренебрежения к Украине и желания избавить США от огромных финансовых обязательств перед ней. Вместо этого он настаивает, что может положить конец войне за 24 часа – предположительно, сказав Владимиру Путину, что он может сохранить территорию, которую он уже занял, пишет издание.

Сет Джонс, директор проекта по транснациональным угрозам в Центре стратегических исследований, отмечает, что этот договор «далёк от того, чего действительно хотят украинцы: реального членства в НАТО», которое, в отличие от вышеупомянутого договора, трудно отозвать.