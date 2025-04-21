Что Украина отдаст России? США передали Киеву список вариантов, но не все они устраивают Москву

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The Wall Street Journal утверждает, что США давят на Украину с требованием отреагировать на предложение администрации Трампа по завершению войны.

«На этой неделе от Украины требуют отреагировать на ряд идей администрации Трампа, в частности пойдя на уступки России, включая потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и исключение Киева из списка кандидатов на вступление в НАТО. По словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации Трампа своим украинским коллегам в Париже в минувший четверг. Они также были представлены европейским чиновникам во время однодневной встречи», – говорится в публикации.

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Отмечается, что теперь США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встрече американских, украинских и европейских чиновников в Лондоне в конце этой недели. Тогда, если американская, европейская и украинская позиции будут совпадать, предложения могут быть переданы Москве, пишет WSJ.

Чтобы оказывать давление на Украину и Россию, госсекретарь Марко Рубио заявил в минувшую пятницу, что администрация может приостановить свои переговорные усилия, если в течение следующих нескольких недель не будет достигнут прогресс в ключевых вопросах.

«Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться сложным для Киева, поскольку Украина отказывается признать, что у России есть законные претензии на любую ее территорию», – отмечает издание.

В воскресенье чиновник Государственного департамента США в беседе с журналистами уточнил, что идеи, представленные украинской стороне, являются вариантами, которые Киев должен взвесить, а не ультиматумом в стиле «соглашайся или уходи». Чиновник заявил, что «список потенциальных вариантов был предоставлен для обсуждения и обратной связи».

По словам американских чиновников, Рубио, Уиткофф и Келлог планируют принять участие в предстоящей встрече в Лондоне. После этого Виткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о ней еще не сообщалось.

По мнению западных чиновников, идеи, выдвигаемые администрацией Трампа, не отвечают некоторым российским требованиям. В частности, США не признают, что Россия имеет законное право контролировать четыре региона на востоке Украины, которые она включила в свой состав по итогам прошедших там, но не признанных на международном уровне референдумов. Речь идет о Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Последние три – в неполных админграницах.

При этом, Штаты не требуют, чтобы российские военные покинули эти территории. Иначе говоря, предполагается молчаливое согласие Вашингтона с фактическим контролем РФ над упомянутыми регионами.

По словам западных официальных лиц, США также не предлагают ограничить численность и вооружения ВСУ, и не исключают военную поддержку Киева со стороны Запада или развертывание там европейских войск, что является ключевым камнем преткновения в отношениях с Москвой.

Также до сих пор нет решения, какие виды гарантий безопасности может получить Украина, если согласится на мирное урегулирование. Администрация Трампа не сообщила, готова ли она оказать какую-либо военную поддержку европейским странам, отправляющим войска в Украину как часть «сил успокоения» для сдерживания России.

В самой Европе американские гарантии защиты миротворческого контингента, если он подвергнется нападению РФ, называют ключевым условием без которого отправлять на Украину свои войска не готовы даже Франция и Британия.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, Вашингтон предлагает в рамках мирного урегулирования на Украине создать вокруг Запорожской АЭС нейтральную территорию и передать её под контроль США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Соединенные Штаты считают, что это могло бы способствовать замирению Киева и Москвы. Газета не раскрывает конкретных границ предлагаемой зоны, формата контроля или того, кто будет управлять станцией.