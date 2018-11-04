Что Украина творит с Одессой

04.11.2018, Одесса, Владимир Гладков

Украина проводит политику деиндустриализации Одессы, крупному портовому городу предлагается «туристическое будущее» – в реальности такой сценарий грозит экономическим коллапсом и массовой безработицей.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» высказал одесский журналист Юрий Ткачев, редактор местного издания «Таймер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Концепция, что мы живем в постиндустриальном обществе, и нужно закрывать все старые советские экологически нечистые заводы, а на их месте открыть отели, яхт-клубы и рестораны – это все очень красиво. Многим кажется, что мы так сделаем, и все будет красиво, здесь будут гулять чистенькие иностранцы и кушать в наших замечательных кафе и ресторанах.

На самом деле туристическая специализация – это путь в никуда и, даже, в полный крах и катастрофу. Туристический потенциал Одессы могут поддержать 100 тысяч населения в лучшем случае», – резюмировал журналист.

По его словам, майданщики ошибочно связывали с развитием города приход на пост одесского губернатора Михаила Саакашвили – его главной задачей было уничтожить остатки влияния выдавленного за границу олигарха Игоря Коломойского.

«Порошенко поставил Саакашвили в Одессу с одной предельно простой целью – удалить из Одесской области остатки влияния Игоря Коломойского. Потому что до Саакашвили предыдущий губернатор непосредственно был связан с Коломойским, и Одесская область была одним из регионов, который был отдан в его неформальное ведение. По предельно простой причине – Порошенко не чувствовал (в 2014 году, – ред.) собственной силы удержать ситуацию в ряде регионов, и он поручил удерживать ситуацию Коломойскому и его людям. Они удержали, после этого стали не нужны. Это политическая логика Порошенко – он берёт людей, ставит задачу, использует их, а потом от них избавляется.

Это он проделал руками Саакашвили с влиянием Коломойского в Одессе, теми же руками он расправился с Яценюком, но Саакашвили надеялся, что в оплату за это он получит место Яценюка, а у Порошенко были совсем другие планы. Как только Саакашвили стал не нужен, его стали системно уничтожать и уничтожили», – рассказал Ткачёв.

При этом, по его словам, у нынешнего одесского мэра – экс-«регионала» Геннадия Труханова и Петра Порошенко идеальное совпадение интересов, в отличии от Порошенко и Саакашвили.

«Порошенко не интересно, кто как будет «пилить» одесскую землю, продавать одесскую собственность, это не его масштаб и не те деньги. А Труханову не интересно, кто будет президентом, кто будет губернатором, он со всеми договорится. И на этом заключён союз между Трухановым и вертикалью власти Администрации президента, который заключается в том, что Труханов помогает удержать управляемость регионом для вертикали, а вертикаль закрывает глаза на какие-то вещи, которые он делает или даже помогает выпутаться из сложных ситуаций.

Мы это видели абсолютно на прошлых местных выборах, когда Труханов фактически за ручку завёл «Блок Петра Порошенко» в горсовет», – добавил одесский журналист.