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16.11.2021 18:10
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия
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«Что в этом плохого?» – в Германии недоумевают, почему Лукашенко тормозит интеграцию с РФ

У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть два пути – или продолжать свою двадцатилетнюю «многовекторность»,...

У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть два пути – или продолжать свою двадцатилетнюю «многовекторность», или начать «исторический путь к интеграции с Россией».

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё равно Россия будет Беларусь защищать. Из Лукашенко сейчас будут лепить на Западе, в Польше, Великобритании, нового Каддафи или Хусейна, или Милошевича, но военных действий против Беларуси не будет, потому что Беларусь – военный союзник атомной державы России, и с Россией никто воевать просто не будет и не может.

Здесь он может быть спокоен. Единственное, что Лукашенко, может быть, опасен в рукопашном бою, может дать сдачи, но я бы на его месте уже думал о последствиях. Думаю, он уже полностью разорвал отношения с ЕС, но тогда он должен своему населению давать какую-то перспективу и находить её для страны в историческом плане», – сказал Рар.

По его словам, от интеграции с Россией Белоруссия получит только плюсы.

«Что в этом плохого? В ЕС полно стран, например, Балканского полуострова. Даже возьмите Украину и Грузию, которые сейчас добровольно хотят отдать свой суверенитет более сильному образованию, где-то политически подчиняться Брюсселю, считают, что это дань времени, это можно делать.

Но почему Лукашенко, признавая, конечно, за собой право оставаться президентом такой страны, как Беларусь, не соглашается сливаться в общее государство с Россией? Отчего его экономика будет только выигрывать. Во всяком случае, он будет избегать множества катастроф», – подчеркнул эксперт.

Он предположил, что большинство белорусов интеграцию поймёт, допуская при этом, что появятся недовольные, однако, по крайней мере, это уже будет понятным выбором – как альтернатива двадцатилетней «многовекторности».

«Лучше так, чем рисковать, что потом опять будут серьёзные взрывы в белорусском обществе. Поэтому я от него ожидаю каких-то шагов», – заключил Александр Рар.

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