Что важно понимать об антироссийской конференции в Швейцарии

Готовящаяся антироссийская конференция в Швейцарии должна поддержать напряжение в мире, а не привести к каким-то реальным шагам, заявил директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Документ, который там будет подписан, не будет иметь обязывающего для нас значения… Важна или не важна эта конференция? – можно дискутировать. Украинцы и западная коалиция скажут, что однозначно важна. Но в любом случае будет иметь значение с точки зрения мониторинга ситуации. Если мы проанализируем происходящее вокруг Украины в течение нескольких лет, то давайте вспомним «Крымскую платформу». Она собралась, мы практически таким же образом реагировали, но, так или иначе, этот механизм был запущен – механизм введения нашего мира в состояние такого напряжения. Вот этот механизм работал, и, по сути, получил продолжение, в том числе, на этой конференции», – подчеркнул эксперт в эфире «Первого севастопольского».

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Он отметил, что важно и число государств, которые всё-таки соберутся в Швейцарии.

«Не факт, что все представители или лидеры стран, которые туда приедут, занимают антироссийскую позицию. Но это позволит наблюдателям, экспертам, дипломатам, да и разведчикам сделать какие-то выводы на этот счёт. Ко всему, Запад считает сам факт конференции важным, и, в том числе, в связи с возможностью кого-то туда затянуть. Мы о странах БРИКС в основном говорим, как о наших партнёра и коллегах. Вот они всячески стремятся затянуть туда Индию. Понятно, что первые лица этой страны туда не поедут, как и других стран. Но, так или иначе, само нахождение будет интерпретироваться как соответствующая позиция», – считает Горбачёв.