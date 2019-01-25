Что власти Украины скрыли за делом Януковича

25.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Судебный процесс по делу Виктора Януковича было завершен накануне президентской гонки, потому что в нем власти не видят опасности, а вот дело о расстрелах на Майдане, напротив, постоянно откладывается.

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

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«…Там есть гораздо больше вопросов. Я думаю, там возникнет много новых обстоятельств, которые потребуют серьезного рассмотрения… Тот факт, что по делу Януковича решение вынесено, а там все откладывается и откладывается, даже экспертизы не проведены, – все это показывает, что нет заинтересованности в расследовании этого дела. А для нашего общества важно понять, что тогда произошло», – сказал Грищенко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, снайперы Майдана рассказали сенсационные подробности о расстрелах.

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Отметим, что в 2016 году на суде в Москве по делу о госперевороте на Украине бывший глава МВД времен Януковича – Виталий Захарченко заявил, что силовики не могли задержать снайперов на майдане, потому что те находились в здании консерватории и гостиницы «Украина», которые контролировались участниками акций протеста.

А возглавлявший при Януковиче Службу безопасности Украины Александр Якименко в показаниях заявил, что еще до начала переворота у СБУ были сведения о том, что многие радикалы тренируются как на Украине, так и в Прибалтике, Грузии и Польше. Также спецслужбы знали, что будущий глава СБУ Валентин Наливайченко лично патронировал организацию «Тризуб», лидером которой был Дмитрий Ярош.

В 2018 году в эфире израильского русскоязычного телеканала ILand был показан документальный фильм-расследование под названием “Площадь разбитых надежд”, герои которого утверждают, что были причастны к расстрелам на Майдане, а среди координаторов этой провокации могли быть тогдашние лидеры Майдана Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Михэил Саакашвили, а также ряд других лиц.

В ноябре 2017 года итальянский “Canale 5”, входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина “Украина: скрытые истины”. Он встретился с тремя гражданами Грузии К.Нергадзе, А.Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников “Беркута”.