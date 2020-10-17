17.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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«Что вы курили?!» – киевские СМИ в ужасе от ядерной инициативы Зе-команды


Команда президента Владимира Зеленского решила шантажировать мир возобновлением ядерного статуса Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Издание обращает внимание, что в консультативном опросе, который по инициативе президента пройдет параллельно с местными выборами, фигурирует вопрос  насчет Будапештского меморандума. Автор статьи сомневается, что этот пункт «был придуман кем-то на трезвую голову».

«Получив от источников образчик опросного листка, мы долго колебались, публиковать ли его, потому что именно бредовость последнего вопроса вселяла серьезные сомнения в его аутентичности», – отмечается в статье.

Так, «бюллетене», опубликованном изначально, вопрос был записан так: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?». Правда, позже Зеленский в соцсети сформулировал вопрос следующим образом: «Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?».

А через несколько часов на сайте президента поставили новый вариант: «Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?».


«Фантазия на Банковой разыгралась настолько, что боюсь даже представить, что последует дальше. Шестой вопрос — о легализации «герыча»? Вы угрожаете миру восстановлением ядерного статуса Украины? Вы серьезно? Хочется спросить: «Что вы курили?». Но ответ уже ясен», – пишет автор.

«Вы собираетесь шантажировать Москву, а главное, Вашингтон и Лондон (а также примкнувших к ним Париж и Пекин) возвращением ядерного статуса Украины? Вы завидуете Тегерану и Пхеньяну? Вам снятся международные санкции? В условиях войны с Россией вы хотите потерять поддержку США и Британии? Нет? Тогда к чему эта дичь? Хотите стряхнуть пыль с Будапештского меморандума? Пожалуйста. Но не превращайте серьезные вопросы в фарс», – резюмирует «ЗН».

Примечательно, что один из пунктов опроса касается легализация марихуаны в медицинский целях.

Как сообщал «ПолитНавигатор», основатель запрещенного в РФ «Правого сектора» Дмитрий Ярош рассказал, что обсудили с учеными вопрос создания ядерного оружия.

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