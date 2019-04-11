«Что Вы несёте?!»: Минаев загнал в угол телеведущую-либералку

11.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Вcе вопросы касательно принадлежности Крыма России являются бессмысленными, так как ответ на них был дан Москвой давно и опредёленно. Волеизъявление крымчан чётко говорит о том, что выбор в плане Родины для них один – Россия.

Об этом в эфире YouTube-канала «А поговорить?» заявил известный российский писатель Сергей Минаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В интервью речь зашла о том, какой вопрос можно было бы задать руководству России. Либеральная ведущая заявила, что спросила бы – по какому праву забрали чужую территорию у соседнего государства, и прямо объявила: “Крым не наш”.

Однако писатель дал исчерпывающую отповедь на это заявление.

«Это история территории. Вот она волеизъявилась таким образом и перешла в государство российское. И я считаю, что это было сделано так, это было сделано правильно. Я не считаю, что это захват, аннексия. Это моя позиция. Зачем же я сейчас в эфире её буду менять, сказать: «А послушайте, Дмитрий Сергеевич (Песков – прим. ред.), как вам, не стыдно ли за захват?» Это же идиотский вопрос, потому что он тысячу раз на него отвечал: «У вас все результаты Крымского референдума», – объяснил Минаев.

При этом в ответ на очередной безапелляционный выпад ведущей о проведении референдума “под пулями”, писатель напомнил, что в ходе Крымской весны погиб лишь один человек, а крымчане шли на референдум абсолютно добровольно.

«Детский сад. Какие пули? Сколько погибло в Крыму человек, когда была вот эта «аннексия» по-вашему? Погиб один человек. Там не было общевойсковой операции. Люди просто переходили массово на сторону России. Поэтому, когда Вы пытаетесь представить это аннексией, это не было ею. Не потому, что мы такие «искусные пропагандисты», мы замылили эту тему. Просто вы же не были в Крыму, вы ничего не знаете об этих людях.

Конечно, были зелёные человечки. Но никто же не загонял людей для того, чтобы они голосовали. Никто никого не заставлял кровью расписываться. Вот и всё», – резюмировал Сергей Минаев.