Что вы творите? Москва совершает ошибку за ошибкой на Украине

19.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Ставка Москвы на проект Виктора Медведчука, собравший в свой избирательный список перекрасившихся нацистов и олигархов, не раз предававших Юго-Восток, – такая же ошибка, как признание в 2014 году победы Петра Порошенко в обмен на его обещания бороться за мир в Донбассе.

Об этом ходе пресс-конференции в Москве заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Несколько слов относительно подводки: «Активность Виктора Медведчука на российском направлении обеспечило существенный рост поддержки «Оппозиционной платформы» – друзья, откуда вы это взяли? Вы ещё приведите сюда телемост и прочие активности, вроде Малахова и прочие истории, которые придумать даже в бреду нельзя.

Если мы хотим жить иллюзиями – пожалуйста, если мы хотим приглашать людей, которые приезжают, просят 25 процентов скидки на газ, а при этом на Украине действует налог на войну, когда все предприятия платят на военные действия, вы с кем хотите договариваться? Вы какие-то встречные условия будете выдвигать?» – заявил Копатько.

По его словам, для жителей Донбасса, ежедневно страдающих под обстрелами украинской армии, оскорбительно, когда киевский олигарх приезжает в Москву и начинает говорить на российском ТВ от лица ЛДНР о, якобы, стремлении Донецка и Луганска вернуться в состав Украины.

«Донбасс убивают, люди приезжают, играют от имени Донбасса – с какого перепугу? Вам список показать, где Кива?» – сказал Копатько.

По его словам, Москва совершает ошибку за ошибкой на украинском направлении. Еще одной является комплиментарный тон в отношении Владимира Зеленского.

«Иллюзия относительно Зеленского – тоже. Он русскоязычный, русскокультурный русофоб. Вы какую-то другую видели информацию за это время?

Вы хотите опять, как в 2014 году ввести в заблуждение публику относительно того, что «придёт Порошенко и с ним можно разговаривать»? А за пять лет ничего не произошло, чтобы сопоставить, что ожидали, и что случилось в 2019 году? В российско-украинских отношениях полный провал на всех направлениях.

Вы говорите, Порошенко неуспешный президент был? Он абсолютно успешный – всё, что нужно было решить на антирусском направлении, он решил. Какие ещё аргументы вам нужны?

Вы строите иллюзии по поводу light-версии Зеленского? Вперёд, только к чему это приведёт, – не знаю.

По Донбассу ничего не решается: пока не будет прямого диалога Донбасса и Украины, не о чем разговаривать, пока какие-то встречные движения Россия не поставит…

Ничего не будет на украинском направлении, пока не изменится подход к Украине – чего мы хотим от Украины? Украина знает, чего хочет – сформировать антирусский, антироссийский проект, по языку вам не ясно стало?» – добавил социолог.

Он подчеркнул, что признание Россией проведения выборов на Украине в условиях бандеровского террора также является ошибкой.

«Рада будет та же антирусская. Ну, пусть 15 процентов людей Медведчука зайдут – они что, будут иметь блокирующий пакет акций? Тем самым в легитимизируете эту власть, говоря о том, что она будет лучше – лучше она не будет по определению. Она может быть мягче, но добрый и злой следователь задачи не решит», – отметил Евгений Копатько.