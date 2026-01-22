«Что вы возитесь?! Мы готовы топить русские корабли у Гренландии» – Зеленского понесло
Если бы Украина была в НАТО, никакой проблемы с безопасностью Гренландии и Арктики не было бы и подавно.
Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы отправляете 30-40 солдат в Гренландию, для чего это? Какой это меседж Путину, Китаю? И даже важнее, какой месседж это посылает Дании? Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая – и развёртываете эти базы, либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез, потому что 30-40 солдат ничего не защитят.
Мы знаем, что делать. Если российские боевые корабли ходят свободно вокруг Гренландии, Украина может помочь. У нас есть экспертиза и оружие, будьте уверены, что ни одного из этих кораблей не останется», – разошёлся наркоман.
«Они могут утонуть возле Гренландии точно так же, как тонут возле Крыма. Нет проблем! У нас есть инструменты, и есть люди. Для нас море — это не первая линия обороны, и мы можем действовать», – вещал Зельц.
Он упрекнул «партнёров», что Украина до сих пор не в НАТО.
«И мы знаем, как там сражаться, если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО. Мы бы решили эту проблему», – утверждал наркоман.
