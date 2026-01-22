Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы Украина была в НАТО, никакой проблемы с безопасностью Гренландии и Арктики не было бы и подавно.

Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы отправляете 30-40 солдат в Гренландию, для чего это? Какой это меседж Путину, Китаю? И даже важнее, какой месседж это посылает Дании? Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая – и развёртываете эти базы, либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез, потому что 30-40 солдат ничего не защитят. Мы знаем, что делать. Если российские боевые корабли ходят свободно вокруг Гренландии, Украина может помочь. У нас есть экспертиза и оружие, будьте уверены, что ни одного из этих кораблей не останется», – разошёлся наркоман.