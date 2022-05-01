«Что вы забыли на нашей Украине?». Спрашивали – отвечаем

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Новости Украины

Все 30 лет «незалежности» украинские пропагандисты выпрыгивали из шаровар, чтобы доказать: Украина – единое государство, и унитаризм – единственная форма его устройства.

Выпрыгивай – не выпрыгивай, а против медицинского факта не попрёшь: как только «Ненька» «освободилась от вековых пут московского империализма», очень быстро обнаружилось, что никакого территориального и этнического единства нет, а, напротив, на белый свет вылезли непреодолимые противоречия. Просто до 1991 года был фактор сдерживания большого и сильного государства, каким являлся СССР.

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Как известно, инициаторами развала Союза выступили западные и, в какой-то мере, центральные области Украины, тогда как Левобережье и Причерноморье украинский сепаратизм не поддержали.

Так что раскол был неизбежен, а такие факторы, как подавление русского языка и культуры, стремление в НАТО хоть тушкой, хоть чучелком, переписывание истории, героизация бандеровщины, война с памятниками с каждым годом ослабляли и без того призрачное единство Украины.

Вспомним некоторые «этапы большого пути», красноречиво свидетельствующие, что никакого украинского единства в «незалежной» нет и никогда не было.

Весной 1992 года сначала в Севастополь, а затем в Симферополь, были организованы поездки «свидомой» гопоты под циничным названием «поезда дружбы». Если бы не крымские правоохранители, столкновение отмороженных бандерлогов с крымчанами могло привести к печальным последствиям.

В ноябре 1992 года Киев начал науськивать «меджлис» на столкновения с русским населением Крыма, что привело к штурму «аскерами» здания Верховного Совета автономии, травмам и аресту более чем 80 «активистов». Из Киева пришёл приказ – освободить всех.

На протяжении 22 лет, пока Крым незаконно находился в составе Украины, шло регулярное стравливание национальных общин полуострова.

При кураторстве украинской «безпеки» был принят план переселения «расово верных украинцев» в русские города: Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Крым и город-герой Севастополь. Перемещённым рагулям и их семьям на местах был создан режим наибольшего благоприятствования, финансовая и правовая поддержка, жильё и широкие полномочия.

Казённые украинские пропагандисты обосновали «переселение народов» высосанной из пальца доктриной, будто в досоветские времена территория Украины была моноэтничной, где украинцы составляли подавляющее большинство, а русские понаехали в рай в ходе индустриализации. При этом Москва якобы расчистила полянку для «понаехов», проведя неслыханный «голодомор». Стало быть, украинцам само провидение велело забрать и заново заселить свои «исконные» земли.

В каждом городе и области Юга и Левобережья местные жители знают наверняка присланных западенским захолустьем «осадников». Что касается Крыма, то наиболее ярким представителем «кукушат» является галичанский лишенец Андрий Щекун, заброшенный в начале 1990-х «учительствовать», чтобы вместе с женой лить бандеровские помои в неокрепшие мозги юных крымчан, сформировать боевой отряд «Пласт», деструктивное «студенческое братство», и даже возглавлять старейшее и крупнейшее в Крыму издательство «Таврия» для наполнения информационного пространства полуострова боевыми листками ОУН-УПА.

Характерной особенностью «Незалежной» стало разделение полномочий территорий, а людей – на категории. Высшим сортом были назначены «западенцы», как носители «щирого украинства», тогда как «схиднякам» определили место бессловесных скотов, обязанных обеспечить дотационные области, населенные «первым сортом».

Всё чаще в речах казённых и диванных украинских пропагандистов стали проскакивать фразочки «русская диаспора» и «не нравится жить в Украине – убирайся в свою Москву».

Понятное дело, что подобная «специализация» не способствовала укреплению украинской государственности и дружбы народов. Сохранение установленного рагулями статус-кво должна была обеспечивать «священная» унитарность, а любая попытка её пересмотра в сторону большей свободы русскоязычных областей однозначно трактовалась как «сепаратизм» и жесточайше подавлялось.

К примеру, в начале президентской карьеры «пророссийского» Кучмы в Крым были введены внутренние войска с материка, чтобы сорвать подготовку к референдуму о выходе из Украины, что было закреплено конституцией автономии по результатам общекрымского референдума 1991 года.

Каждый следующий президент считал своим долгом ещё больше обкорнать не ими данные полномочия крымской автономии.

В начале «нулевых» расколотое государство Украина обрело законченные формы. Было произнесено заклинание «Украина не Россия», литературный украинский язык был трансформирован в подобие западенской «гвары», а украинские «элитки» принялись уже без стеснения шестерить перед США и НАТО, посылая своих солдат в Ирак, затевая военно-политические блочки – однодневки, вроде мертворождённого выкидыша ГУАМ.

Во внутренней политике поляризация территорий стала нормой жизни.

Так, на Востоке люди праздновали 9 мая, а на Западе улицы получали имена Бандеры, Шухевича, Коновальца. На Востоке люди приносили цветы и ухаживали за могилами и памятниками советским героям, а в то время на Западе в общественных местах уже оттопырились новодельные идолы Бандере, выплачивались муниципальные пенсии дряхлым гитлеровским коллаборационистом, втихаря уничтожались памятники советским солдатам и политическим деятелям. Раскол на своих и чужих проходил по дружбам и семьям, а индикатором служило отношение к СССР/России, Великой Победе, русскому языку и культуре.

Особенностью украинской политики были и выборы президента. Если не считать назначения Кравчука и «лидера третьего тура», украинские президенты избирались из «схидняков», а обязательными пунктами их предвыборной программы были обещания сделать русский язык вторым государственным и максимально расширить сотрудничество с Россией.

Выходило так, что избранники русскоязычного Юго-Востока в короткий срок становились выразителями интересов «западенцев» и подмятых ими идеологически «свидомых» Центра.

По-другому и быть не могло. Выбирай в президенты Украины хоть «коммуниста» Симоненко, а в результате он будет отстаивать не восстановление СССР, интернационализм и дружбу народов, а интересы олигархов и «западенцев», поскольку в другом формате, кроме Антироссии, эксплуатирующей русскоязычный промышленный Восток, проект «незалежная Украина» был и остаётся нежизнеспособной фантасмагорией по образу и подобию сшитого на живую нитку чудовища доктора Франкенштейна.

Для оправдания насильственной украинизации и переформатирования национального состава областей, «свидомой» пропагандой были взяты за основу результаты переписи 2001 года, из которых следует, что, за исключением Крыма, Донецка, Луганска и Одессы, все остальные территории повально заселены украиноязычными, а все прочие мнения не должны приниматься во внимание.

Для наглядности приводим карту, больше похожую на бурую печень алкоголика.

«Победа гидности» окончательно расставила всё на свои места. Испугавшись возможности Юго-Востока на самоопределение по крымскому или федеративному варианту, идейная «западенщина», финансируемая украинскими олигархами, развязала войну в Донбассе и репрессии против инакомыслящих.

Примечательно, что идеологи бандеровщины, придерживающиеся альтернативного взгляда на «русско-украинскую войну», назвали события Русской весны «попыткой мятежа русской диаспоры против Украины», тщательно избегая термина «гражданская война». Как будто речь идёт не о внутреннем конфликте, а межэтническом, когда против добрых автохтонов подняли бунт пригретые чужаки, а не люди, жившие на родной земле испокон веков.

Особо тщательной «чистке» подверглись Одесса, Харьков, Днепропетровск, Мариуполь, главами администраций которых назначались уже откровенные нацисты и отморозки.

Необходимо отметить, что идеологам украинского национализма удалось за 22 года «незалежности» исполнить самую заветную мечту Бандеры и Шухевича, чтобы «идеалы» ОУН-УПА укоренились на Левобережье, и против русских и их братьев, восточных украинцев, развернули карательные операции обращённые в манкуртов бывшие русские, направляемые «западниками».

Это было отчётливо видно и во время войны в Донбассе, и теперь, в ходе специальной военной операции.

Украинские нацисты, давно убедившие себя, и друг дружку, в том, кто на Украине является «человеком первого сорта», недрогнувшей рукой уничтожают города, сёла и жителей Харькова, Киева, Изюма, Мариуполя, республик Донбасса.

Обратите внимание, что в Киеве и Одессе, возглавляемые командирами-западенцами подразделения ВСУ и тербатов, организовали опорные пункты обороны в историческом центре, возводя их в непосредственной близости от театров, музеев и других значимых объектов имперского и советского времени.

Зато во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, к местному историческому наследию относятся трепетно, не желая подвергать их риску разрушения, сделав из них законные цели для российских ракет, бомб и артиллерии.

И даже в телеграм-репортажах украинских стримеров хорошо заметно, что есть каналы, объединённые эпитетом «Х-ёвые», строго относящиеся к Киеву, Харькову, Одессе, Запорожью, но никогда – ко Львову, Тернополю и прочим «центрам украинской цивилизации».

Посмотрите: в городах и весях бывшей Украины, освобождённой от бандеровщины, восстанавливают снесённые советские памятники, зажигают затоптанный 8 лет назад Вечный огонь, поднимают Знамя Победы, отмывают от краски мемориалы героям. И тут же, вандалы в Ровно со стелы отбивают кувалдой имена освободителей, в другом месте сносят чудом уцелевшие памятники маршалу Жукову и Зое Космодемьянской, «декоммунизируют» мемориальные таблички Пушкину и гранитный бюст Максима Горького…

О каком единстве тут можно говорить, если идейные рагули ведут себя на восточных территориях сначала – как временщики, а теперь – как оккупанты, мародёры и каратели, не забывая завывать в адрес российских солдат: «Что вы забыли на нашей Украине?».

Мы ничего не забыли и забывать не намерены. Наши солдаты пришли, чтобы освободить от гнёта бандеровского сапожища наших соотечественников, вернуть их к человеческой жизни, спасти то, что осталось от русского и советского культурного слоя, по которому не успели пройтись бульдозером канализаторы из Института нацпамяти. И это тоже денацификация, её важнейшая часть.