Что вынуждает Санду лицемерно использовать миролюбивую риторику в отношении Приднестровья

Алексей Логофет.  
11.10.2023 22:45
  (Мск) , Кишинев
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия


Одним из основных направлений Стратегии национальной безопасности Молдовы является «постепенный прогресс на пути разрешения приднестровского конфликта».

Об этом заявила президент Майя Санду в среду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности, в ходе которого был представлен проект новой Стратегии национальной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одним из основных направлений Стратегии национальной безопасности Молдовы является «постепенный прогресс на пути разрешения...

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«Я еще раз подтверждаю, что нет другого пути разрешения приднестровского конфликта, кроме мирного. Российские войска, незаконно находящиеся в нашей стране, должны покинуть суверенную территорию Республики Молдова. Нам придется приложить усилия для постепенной и мирной реинтеграции приднестровского региона в правовое, экономическое и политическое пространство Молдовы.

В этом процессе мы хотим распространить все преимущества сближения Молдовы с ЕС на наших граждан, живущих на левом берегу Днестра», – цитирует Санду infotag.md.

По ее словам, «политическое решение конфликта, которое будет найдено при активном участии Европейского Союза и других стратегических партнеров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям Молдовы».

Нам трудно сказать, что Санду имеет в виду под «мирной интеграцией» региона, который уже более 30 лет предпочитает терпеть невзгоды и лишения, чем входить в состав нынешней Молдовы. Однако ее заявление о необходимости ухода российских войск однозначно направлено на конфронтацию, поскольку подвергает односторонней ревизии Соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровском регионе от 1992 года.

По всей видимости, «постепенная и мирная реинтеграция» означает меры блокадного давления на Приднестровье и создание невыносимых условий для жителей самоопределившейся республики.

Наличие российских миротворцев в регионе и более 200 тысяч российских граждан в Приднестровье – единственный фактор, который заставляет Санду говорить о «мирном урегулировании». Если российские войска будут выведены – и лексикон, и действия Кишинева – сразу же радикально изменятся.

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