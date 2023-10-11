Что вынуждает Санду лицемерно использовать миролюбивую риторику в отношении Приднестровья
Одним из основных направлений Стратегии национальной безопасности Молдовы является «постепенный прогресс на пути разрешения приднестровского конфликта».
Об этом заявила президент Майя Санду в среду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности, в ходе которого был представлен проект новой Стратегии национальной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я еще раз подтверждаю, что нет другого пути разрешения приднестровского конфликта, кроме мирного. Российские войска, незаконно находящиеся в нашей стране, должны покинуть суверенную территорию Республики Молдова. Нам придется приложить усилия для постепенной и мирной реинтеграции приднестровского региона в правовое, экономическое и политическое пространство Молдовы.
В этом процессе мы хотим распространить все преимущества сближения Молдовы с ЕС на наших граждан, живущих на левом берегу Днестра», – цитирует Санду infotag.md.
По ее словам, «политическое решение конфликта, которое будет найдено при активном участии Европейского Союза и других стратегических партнеров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям Молдовы».
Нам трудно сказать, что Санду имеет в виду под «мирной интеграцией» региона, который уже более 30 лет предпочитает терпеть невзгоды и лишения, чем входить в состав нынешней Молдовы. Однако ее заявление о необходимости ухода российских войск однозначно направлено на конфронтацию, поскольку подвергает односторонней ревизии Соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровском регионе от 1992 года.
По всей видимости, «постепенная и мирная реинтеграция» означает меры блокадного давления на Приднестровье и создание невыносимых условий для жителей самоопределившейся республики.
Наличие российских миротворцев в регионе и более 200 тысяч российских граждан в Приднестровье – единственный фактор, который заставляет Санду говорить о «мирном урегулировании». Если российские войска будут выведены – и лексикон, и действия Кишинева – сразу же радикально изменятся.
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