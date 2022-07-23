Что взорвалось в одесском порту, и кому это было нужно?

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Новости Украины

На днях соросовская плечевая и активистка всех майданов Алена Балаба, которая из-за своей одержимости и истеричности случайно раскрыла план по сожжению одесситов 2 мая, спалив накануне на Вечном огне Георгиевскую ленту… Так вот на днях она гневно высказалась на тему «Сколько же в Одессе русскомирцев!». Прямая цитата: «Очень хочется, чтобы прилетело им — во все ватные кодла — Всемирный клуб одесситов, Литературный музей, Русский театр и все другие учреждения, и в теток с Куликова поля, которые позорили Ройтбурда и все украинское в Одессе. Хер им, а не Одессу».

И — да! — из-за таких и прилетает. И — да! — по одесситам они бьют сами. Прилет двух «калибров» в Одесский морской торговый порт сотряс весь город. Всего, по версии оперативного командования «Юг», по порту были выпущены четыре ракеты, однако «две были сбиты силами ПВО, а две попали в объекты инфраструктуры» (обычно, правда, военные сообщают, откуда был произведен запуск — а тут молчок). Далее — страшные реалии: пожар, разрушения, сирены «скорых» и паника в городе. Но это у мирняка паника, а пропаганда в то же самое время уже затянула волну:

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«И это несмотря на вчерашнее подписание в Стамбуле соглашений о разблокировании экспорта украинского зерна. В том числе и из одесского порта, открытого для поставок. Москва говорит только на языке силы!».

Такую риторику прогнали все СМИ — от президентских до порошенковских помоек. Особый цинизм и, по традиции, нарушение законов военного времени, украинская сторона усмотрела «в прямом попадании в терминал с зерном», что немедленно подтвердили в Минагрополитики».

«Российская ракета — это плевок Путина в лицо Генсека ООН и президента Турции», — возопили в МИДе.

А обыватель заистерил «Это же зерно, хлеб, кирдык экономике, голод!» (а сейчас-то хорошо, сытно). Спецэффекты, в общем, удались. Как всегда.

А вот теперь, что называется, следим за руками. В Одессе подобные ситуации первым комментирует пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук, который недавно обещал отправить на фронт всех женщин. А тут он проспался и… вмиг наломал побратимам картину:

«Русские ракеты не попали в хранилище зерна в одесском порту. Раненых и значительных разрушений вследствие обстрела порта нет, ракеты попали в насосную станцию».

Ну, может, и в насосную — никто ж не спорит. Тем более никто не запретит называть насосной станцией установку ПВО, например. Но это просто из логических догадок. Однако сами же патриоты наснимали и выложили в Сеть (им можно — «это другое») видео пожара, на котором даже полуслепому отчетливо видно, что горит некое плавсредство. А если конкретно, как пишут одесские телеграм-каналы, десантно-штурмовой катер L451. За ним, впрочем, уже целая «флотилия» из горящих буксиров подтянулась.

А тут еще Турция выразила обеспокоенность из-за удара по одесскому порту. Все уже, наверное, знают, что, по заверению турецкого Минобороны:

«Москва уведомила Анкару, что не имеет никакого отношения к указанному удару».

Итого мы имеем уравнение, где икс — это сходу разные мнения украинских «элиток» (так зерновой терминал или насосная станция?), а игрек — отсутствие сигнала воздушной тревоги перед серией мощнейших ударов.

Для понимания картины, бывает такое, что сирена включается и по 15 раз в сутки, но прилетов не происходит.

Итого, решение — вам это историю с «Боингом» над Донбассом не напоминает?..

Однако выводов при стольких неизвестных насчет того, кто конкретно из враждующих сторон (Гентштаб, Минобороны, Зе или боевики нацбатов, называвшие соглашение по зерну не выгодными для Украины) напугал миллионный город и разрушил порт, я делать не буду. Я только знаю, кому это надо — той стороне, которая не скрывает, что желает «прилетов по всем русскомирцам» и хочет стереть Одессу с лица Земли.

А тут уж даже и собственного катера не жалко — так не доставайся же ты никому!