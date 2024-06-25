«Что за порнография?» – депутат Госдумы требует сбивать американские БПЛА над Крымом

Россия должна изменить свой подход к государственной и международной политике, и начать топить сухогрузы, с которых наносятся удары по Крыму и сбивать западные беспилотники, наводящие эти ракеты на цели.

Об этом в своем видеоблоге заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы вполне, неофициально, но вполне внятно сказали «А мы запускаем ракеты ATACMS с сухогрузов», которые якобы мирные, они маскируются, эти корабли, специально, как я понимаю, сделаны европейцами для пуска этих ракет, они стоят среди других сухогрузов в портах, выходят, отстреливаются и типа дальше возвращаются – якобы такие же сухогрузы, как и остальные. Зерновая сделка закончилась, сухогрузы плавают по-прежнему. Что, простите, за порнография? Или неловко называть порнографией российскую государственную политику – ну хорошо, что за внешняя политика Российской Федерации?.. Дальше – американский самолет-разведчик, который наводит удары на наши цели. Да, он летает в международном воздушном пространстве – что, хуситов это бы остановило? Да никогда в жизни, потому что хуситы защищают свою родину. Почему это останавливает российских многозвездных генералов, которые, вроде бы, тоже защищают свою родину – вопрос открытый», – сказал политик.

«Уже Запад обсуждает, а не сделать ли Украину бесполетной зоной, чтобы запретить там летать российским самолетам, чтобы западные летчики получили легитимное право сбивать российских военнослужащих. О том, чтобы сделать Украину бесполетной зоной наши даже не заикаются. Я понимаю, конечно, что мы не можем это обеспечить физически, но по крайней мере, мы получим право сбивать все, что там поднимается в воздух, и никакие западные деятели туда уже иначе, как поездом не доедут, а если нанести несколько ударов, то и поездом не доедут. Почему до сих пор существует судоходство из украинских портов? У нас специальная военная операция или что, прости господи?», – задается вопросом Делягин.