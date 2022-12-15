«Что за странная война»: В Госдуме требуют окончательно порвать с Западом

15.12.2022  16:20 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Запад, Политика, Россия, Экономика


КПРФ считает, что Россия должна разорвать последние свои связи с Западом.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявил депутат-коммунист Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора». .

КПРФ считает, что Россия должна разорвать последние свои связи с Западом. Об этом сегодня...

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«У нас идет какая-то странная война. С одной стороны, мы проводим СВО, с другой нашим оппонентам поставляем в том числе стратегическое сырье: аммиак, нефть, газ, алюминий и другие материалы. Мы считаем это недопустимым», – убежден депутат.

Чтобы исправить ситуацию, КПРФ внесет в Госдуму четыре законопроекта: о денонсации соглашения о взаимной защите капиталовложений с недружественными странами, о приостановлении режима максимального благоприятствования в отношении товаров и услуг из стран, приостановивших или аннулировавших такой же режим для российских товаров, о выходе из соглашения об учреждении ЕБРР, МВФ и других международных прозападных экономических организаций.

«Мы считаем, что в нынешней ситуации, когда нам потенциально объявлена и ведется война, наши выплаты взносов выглядят абсурдно. Мы продолжаем выполнять их условия, когда они попрали все. 24 февраля стало Рубиконом, который изменил мир, но мозги у нашей управляющей элиты пока не изменены.

К сожалению, она пока служит интересам олигархии, которая периодически вмешивается в переговорный процесс, не дает раздолбить ключевые узлы поставки вооружений и другие вопросы. Мы считаем это недопустимым и будем продолжать требовать более решительных действий по реализации СВО», – резюмировал.

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