Что заставляет нервничать партнёров России по ЕАЭС

22.02.2021, Москва, Елена Острякова

Большая часть торгового оборота России приходится не на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а на страны дальнего зарубежья.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть парадокс вот этих объединений на постсоветском пространстве, которые создает Россия: почти 90% торговли России происходит с дальним зарубежьем. И только 10-11%, может, чуть-чуть больше, приходится вот на страны условного ближнего зарубежья – СНГ, ЕАЭС и прочие структуры постсоветские. Россия очень мало зависит от своих ближайших соседей», – сказал Джангиров.

По его словам этот дисбаланс заставляет нервничать партнеров России по постсоюзным объединениям.

«Партнеры находятся в значительно большей зависимости от России, и это партнеров, конечно же, напрягает. Они бы хотели гарантии, что их продукция все-таки будет какое-то время достаточно долгое гарантированно присутствовать на российском рынке. Ну и они от России будут получать привычные товары. А не под влиянием принципов спроса-предложения, большей цены, выгоды и прочего, что в либеральной модели абсолютно нормально», – сказал Джангиров.