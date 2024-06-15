Что Зеленскому передали от Путина в Эр-Рияде и каким будет его ответ?

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Своим предложением по Украине президент РФ Владимир Путин информационно упредил повестку швейцарской «мирной конференции» Владимира Зеленского.Теперь все, что там будет сказано, будут сверять с тезисами Путина.

«Прочитал лучшую характеристику сегодняшнего события: «Так получилось, что на Швейцарском форуме первым выступил Путин», – написал Бондаренко вчера в своем тг-канале, комментируя выступление Путина.

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Бондаренко увязывает в одну логическую цепочку вчерашнее предложение Путина, открывающийся сегодня в Швейцарии «форум мира» Зеленского и имевший место несколько дней назад полутайный визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

«Два дня назад состоялся очень странный визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Второй в этом году (предыдущий был 27 февраля). Опять – на несколько часов, без ночевки, для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Опять – накануне встречи Зеленского с высокопоставленными американскими политиками (в феврале Зеленский из Эр-Рияда вылетел в Тирану, где его уже ждали Блинкен и руководство ЕС; потом Зеленский встретится с представителями Запада на саммите G7)», – пишет он.

По информации украинского политолога, за день до февральского визита Зеленского в Эр-Рияд туда же прилетал спикер российской Госдумы Вячеслав Володин. А за три дня до нынешнего визита Зеленского к саудитам, из России вернулся старший брат Мухаммеда принц Абдул-Азиз.

«По нашим данным, Зеленскому было передано нечто от Путина, как и в феврале. Тогда было решено проигнорировать послание и демонстративно организовать заход РДК в Белгородскую область в аккурат за два дня до начала голосования на президентских выборах в России. Как следствие – Путин был в ярости, собрал три совещания с силовиками (14, 17 и 19 марта) и объявил о планах создания санитарной зоны на границе с Украиной (то, что мы сегодня наблюдаем в Харьковской области)», – пишет украинский политолог.

Будет ли проигнорировано новое послание? Какое решение примет Запад? «И что ожидать на этот раз в случае, если Зеленский решит снова сыграть роль Шарика, рисующего «индейскую народную избу фигвам»?», – риторически резюмирует Константин Бондаренко.