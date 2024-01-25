Что ж ты, Фицо, сдал назад… США вернули Словакию на тропу войны с Россией

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Премьер-министр Словакии изменил свое мнение и решил, что его страна будет помогать киевскому режиму в войне против России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Фицо заявил по итогам визита в Ужгород, где он встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

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Чешское издание Idnes по этом поводу напоминает недавние заявления Фицо. Так, он говорил, что Украина коррумпирована, высказывался против ее приема в НАТО, выступал против поставок оружия Киеву, предлагал Украине поступиться территориями и заявил, что эта страна находится под влиянием США. Более того, Братислава даже объявила, что больше не будет поставлять оружие на Украину.

После этого посольство США в Словакии в преддверии поездки Фицо на Украину обрушилось на словацкого премьера с резкой критикой.

«Соединенные Штаты приветствуют встречу премьер-министра Роберта Фицо с премьер-министром Денисом Шмигалем и ценят постоянную поддержку Словакии Украины. Однако США категорически отвергают утверждение премьер-министра Фико о том, что Украина является государством, находящимся под влиянием США. Подобные заявления недостойны союзника по НАТО», – говорится в заявлении американских дипломатов.

Они призвали не колебаться в поддержке Украины.

«Давайте все поддержим Украину, потому что это правильно. Если мы отступим, если мы потерпим неудачу, если мы поддадимся диктаторам, история покажет нам, что произойдет. Мы будем следующими, кто пострадает», – считают в посольстве.

Примечательно, указывает чешское издание, что во время визита в Ужгород «Фицо вел себя значительно более примирительно».

«Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем он сказал, что Словакия хочет помочь его стране, даже если у него может быть другое мнение по некоторым вещам. Вместе с премьер-министром Украины он также подписал заявление, в котором пообещал, что Словакия продолжит поддерживать интеграцию Украины в структуры ЕС, а также будет участвовать в восстановлении Украины.

Также сообщается, что он готов к дальнейшему сотрудничеству, направленному на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины», – пишет Idnes.

Остался доволен итогами встречи и украинский премьер.

«Мы достигли соглашения с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по ряду важных вопросов. Правительство Словакии не будет блокировать закупку Украиной вооружений и техники у словацких компаний. Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление ЕС Украине 50 миллиардов евро. Несмотря на все политические вызовы, мы развиваем политику «нового прагматизма» в наших отношениях», – сообщил по итогам встречи Шмыгаль.

А словацкое издание Peniazoch обращает внимание на важную деталь: в Ужгороде Шмыгаль предложил Словакии мощности украинских резервуаров для хранения стратегических запасов словацкого газа.

Кроме того, он подтвердил, что Украина и Словакия углубляют сотрудничество в энергетике и собираются ускорить реконструкцию межгосударственного электросоединения между Мукачево и Великими Капушанами.

«В этом отопительном сезоне были дни, когда Словакия оказывала экстренную поддержку энергосистеме Украины. Мы хотим продолжить нашу работу», – подчеркнул глава украинского правительства.